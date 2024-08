Marinades voor gegrild voedsel: dit maakt het mals en smaakvol

Laatst geüpdatet op augustus 26, 2024 by Redactie

Met een goede marinade worden gegrild vlees, vis en groenten boterachtig en aromatisch. De marinades voor gegrild voedsel kunnen met slechts enkele ingrediënten vers worden bereid en naar eigen smaak worden verfijnd.

Lees ook: Kruiden voor de BBQ- welke moet je gebruiken?

Wat heb je nodig voor verschillende soorten marinades?

Een goede olie, een beetje zuur en veel kruiden, dat is alles wat je nodig hebt voor een marinade. Een subtiele versie met olijfolie, balsamicoazijn, peper en mediterrane kruiden zoals rozemarijn, oregano en salie past goed bij de biefstuk. Omdat gevogelte minder eigen smaak heeft, is een sterke marinade ideaal. Het wordt Aziatisch met sesamolie, limoen, currypasta, gember, sojasaus en een beetje honing. Zalm komt bijzonder goed tot zijn recht in een fruitige kruidensaus met citroen en verse dille. Een kruidenmarinade gemaakt van olijfolie, citroensap, balsamicoazijn, knoflook, tijm en rozemarijn is ideaal voor groenten en feta. Breng tenslotte op smaak met zout, peper en een beetje chili.

Hoe te gebruiken?

Om ervoor te zorgen dat de marinade goed blijft plakken, dep je het vlees en de vis droog met keukenpapier. Royaal marineren en in een afsluitbare bak of diepvrieszak enkele uren of een hele nacht in de koelkast laten rusten. Vlees wordt aromatischer en malser naarmate het langer ligt. Groenten zoals courgette, paprika en aubergine worden minimaal twee uur gemarineerd. Voor vis is een half uur voldoende als de kruidensaus relatief veel zuur bevat. Voordat het voedsel op de grill wordt geplaatst, moet het grondig worden geklopt. Olie en kruiden mogen niet in de sintels druppelen zodat er geen schadelijke stoffen ontstaan. Als er te veel marinade in de sintels terechtkomt, ontstaat er een blauwachtige rook met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s).

Lees ook: 9 tips om gezond te grillen

Overigens doet tofu het ook goed op de grill. De beste manier om dit te doen is door het in te vriezen en na het ontdooien het water eruit te persen. Hierdoor wordt het poreuzer en kan het de marinade beter opnemen. Met koolzaadolie, azijn, sojasaus, tomatenpuree, knoflook, een beetje honing, gember en chili maak je een pittige saus die meer smaak uit de tofu haalt. Laat minimaal vier uur staan ​​- en de barbecue kan beginnen.