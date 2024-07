Marketing voor je bedrijf: focus je op de 4 P’s

Laatst geüpdatet op juli 8, 2024 by Redactie

Marketing – zoals in de praktijk van het promoten van de aankoop of verkoop van een product of dienst – is belangrijk voor elk bedrijf. Dit brengt ons bij onze eerste grote les: teruggaan naar de basis. En velen van ons die marketingcursussen hebben gevolgd, het eerste wat we allemaal leerden waren de 4 P’s. Concentreer je dus op de “P’s” wanneer je marketing voor je bedrijf wilt doen!

Lees ook: Marketingtips voor ondernemers met een klein budget

Product

Dit moet duidelijk zijn, het is wat je verkoopt. Maar het moet ook iets zijn waar mensen behoefte aan hebben. Als er geen noodzaak of wens is voor wat je verkoopt, zul je een zware strijd tegemoet gaan.

Prijs

Deze variabele is meer dan alleen het rendement dat je wilt behalen nadat je een winstmarge op je eindproduct hebt toegepast. De prijs zelf kan zelfs de marketinghoek zijn waarmee je merk zich onderscheidt.

Plaats

Dit is meer dan alleen de plaats waar je product wordt verkocht. Je moet weten of je product(en) toegankelijk zijn voor je kernmarkt. Als ik we een ‘gouden marketingregel’ zouden kunnen creëren, zou het deze zijn: zorg ervoor dat je klanten toegang hebben tot jouw producten. Als je een detailhandelsbedrijf heeft, ben je dan een webshop begonnen?

Promotie

Het is interessant dat zoveel bedrijven beginnen met de promotionele kant van marketing. Deze trend verandert veel!

Lees ook: Hoe moeilijk is het om een eigen bedrijf te starten?

Er valt nog zoveel meer te zeggen, maar laten we voor ons allemaal teruggaan naar de basis en met een frisse geest en wat creativiteit beginnen en aan de slag gaan met het laten groeien van ons bedrijf met de veranderende marktgetijden.



Teruggaan naar de basis van je 4-P’s staat op nummer 1. Analyseer je tactiek vanuit product, prijs, plaats en promotie en je zult merken dat er meer kansen zijn dan je denkt.



Hoe meer aandacht er in de planningsfase wordt gestoken, hoe beter.