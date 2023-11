Laatst geüpdatet op november 9, 2023 by Redactie

Iedereen die een bedrijf heeft, weet dat het meer dan belangrijk is om hun bedrijf op de markt te brengen om potentiële klanten te vinden en om hun diensten en producten te verkopen. Marketing kan op verschillende manieren en binnen verschillende prijsklassen plaatsvinden. Vaak kan het kostbaar zijn om je bedrijf op de markt te brengen en voor kleinere bedrijven is het belangrijk om verschillende manieren te vinden om jezelf op de markt te brengen zonder dat het te veel kost. Het kan ook zo zijn dat een bedrijf in de opstartfase zit en niet veel geld voor marketing heeft, maar waar je natuurlijk nog wel jezelf moet marketen om gezien te worden. Wat altijd belangrijk is om te onthouden als het gaat om bedrijfsreclame, is dat het op lange termijn, doelgericht, follow-up en als een verstandige investering moet worden gezien en niet als een onnodige kostenpost voor het bedrijf. Hieronder wat marketingtips voor ondernemers met een klein budget.

Lees ook: Online bedrijf starten? Hét stappenplan naar jouw succesverhaal!

Waarom is marketing belangrijk?

Je bedrijf op de juiste manier en bij de juiste doelgroep in de markt zetten is erg belangrijk om te laten zien dat je bestaat. Ook via marketing laat je zien wat je aanbiedt op het gebied van diensten en producten. Wil je het bedrijf ook laten groeien, dan heb je een goed werkende en effectieve marketing nodig. Het is vaak via marketing dat je nieuwe klanten vindt en de mogelijkheid krijgt om met je klanten te communiceren. Om te verschijnen als een serieus bedrijf dat voor zijn klanten zorgt, moet je een vertrouwensrelatie met de klant creëren waardoor ze graag terugkomen voor meer aankopen. Om als bedrijf een goede reputatie te behouden, is het belangrijk om naast kwalitatieve en aantrekkelijke producten en diensten ook een uitstekende klantenservice te bieden.

Hoe zet je jezelf in de markt met een krap budget?

Vaak kun je denken dat alle marketing altijd een dure aangelegenheid zal zijn, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn veel tips om je bedrijf in de markt te zetten zonder dat het veel kost. Hier zijn enkele suggesties voor marketing die zowel effectief, goedkoper als in sommige gevallen helemaal gratis kunnen zijn.

Video’s maken is een manier om je bedrijf op de markt te brengen die niet duur of moeilijk hoeft te zijn. Natuurlijk kun je professionele hulp krijgen bij je opname, maar je kunt het ook helemaal zelf doen. Het is de inhoud die het belangrijkst is en niet de productie zelf. Tegenwoordig zijn er zoveel video’s en clips op sociale media die door gewone mensen zijn gemaakt, dus we zijn eraan gewend dat de productie niet altijd even top is.

Wanneer je jezelf in de markt moet zetten, zijn prijsvragen op sociale media een uitstekend idee. Pas de concurrentie aan op wat je ermee wilt bereiken, wil je dat mensen je pagina leuk vinden zodat het aantal volgers toeneemt of wil je dat bestaande klanten informatie krijgen over je producten? Denk aan je doelgroep en bekijk welke posts op je social media de meeste aandacht hebben gekregen bij het vormgeven van je competitie. De prijs hoeft ook niet groots te zijn om deelname aan te trekken, want iedereen houdt van een gratis gadget.

Bouw een mailinglijst en breng jezelf op de markt via e-mail. Het voelt vele malen persoonlijker dan via sociale media en als je iets stuurt naar degenen die je hun e-mailadres hebben gegeven, heb je meestal al interesse en kun je alleen maar meer informatie of aanbiedingen over je producten en diensten toevoegen.

Het is altijd belangrijk om goed contact te hebben met je klanten. Klanten die zich gehoord en gezien voelen, zijn tevreden klanten. Tevreden klanten geven de informatie graag door aan nieuwe potentiële klanten. Goed werk leveren door een geweldige service, product en/of dienst aan te bieden, is altijd de beste reclame die je voor je bedrijf kunt maken.

Social media zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube hoeven niets anders te kosten dan geïnvesteerde tijd. Verleiden met een getimed aanbod is altijd goed, en als je dit op de een of andere manier met een twinkeling in je ogen of met een flinke portie humor kunt doen, zal het ook vaak zeer succesvol zijn. Hier moet ook worden bedacht dat veel klanten genoeg hebben van ondernemers die hun kanalen alleen gebruiken om zichzelf te vermarkten. Richt je in plaats daarvan op het informeren van de klanten en het op de een of andere manier oplossen van de problemen van de klanten, b.v. “Zo houd je je haar gezond en fris”, “De 5 beste tips voor een sterke en pijnvrije rug”, een goede regel kan zijn om de klanten te informeren en voor te lichten met 3-4 berichten achter elkaar voordat je volgt met een verkooppost, enz.

Tegenwoordig is het hebben van een website min of meer een must voor alle serieuze ondernemers. Je website hoog laten scoren in zoekmachines zoals: Google is ook enorm belangrijk tegelijkertijd dat het veel geld kan kosten als je ervoor kiest om een ​​webbureau in te huren, maar je kunt veel zelf doen zonder dat het iets anders hoeft te kosten dan geïnvesteerde tijd. Zoekmachineoptimalisatie, of kortweg SEO, is de nobele kunst om je website zo hoog mogelijk te laten scoren in de resultatenlijsten van zoekmachines. Een snelle Google-zoekopdracht op “SEO leren” of op “SEO-tips” geeft je de

start die je nodig hebt om uiteindelijk je eigen zoekmachineoptimalisatie voor je website te kunnen uitvoeren.

Lees ook: Een handleiding om te investeren in crypto

Zoals we al hebben besproken, moet alle marketing continu zijn, follow-up, aangepast aan de doelgroep en waar ze zich bevinden, en marketing moet ook worden gezien als een verstandige investering die je bedrijf in de loop van de tijd zal laten groeien.