Recept: Marokkaanse kruidenrijst en linzen pilav

Marokkaanse kruidenrijst- en linzen pilav is een heerlijk milieuvriendelijk gerecht. Het is klaar in slechts een half uur en levert een geurige, smaakvolle maaltijd op zonder verspilling. Het balanceert warme kruiden, basmatirijst en vleugjes pittige citroen voor een dynamisch en kleurrijk recept.

Bereidingstijd: 10 minuten

Kooktijd: 20 minuten

Porties: 4

Ingrediënten

5 kopjes water

1/3 kopje gedroogde bruine linzen, gespoeld

100 gram Basmati Rijst

1/2 kop verse koriander, fijngehakt (stengels en bladeren)

4 groene uien, in dunne plakjes gesneden

2 eetlepels olijfolie

2 eetlepels Marokkaanse kruidenmix

1/4 kop rozijnen

1/4 kop amandelen

1/4 kop ingelegde citroenen, fijngehakt

Bereiding

Breng water in een middelgrote pan op middelhoog vuur aan de kook. Voeg de linzen toe en kook 10-15 minuten, of tot ze enigszins zacht zijn.



Doe de linzen in een pan en kook 10-12 minuten, of tot de linzen gaar zijn. Verwijder de zak met een vork en laat uitlekken; opzij zetten. Giet de linzen af en doe ze terug in de pan. Kook ondertussen de rijst en doe de gekookte rijst in een pan met linzen. Roer om te combineren.



Roer koriander, groene uien, olijfolie, Marokkaanse kruidenmix, rozijnen, amandelen en citroenen erdoor en de Marokkaanse kruidenrijst klaar.