Maroon 5 komt volgend jaar naar Nederland

Laatst geüpdatet op november 15, 2022 by Redactie

De multi-platina en Grammy Award winnende band Maroon 5 heeft headline shows en festival data aangekondigd in het Verenigd Koninkrijk en Europa in 2023, waaronder een show in het Goffertpark in Nijmegen op zondag 25 juni. De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 18 november om 10:00 uur via Ticketmaster.

De Europese tour start op dinsdag 13 juni in Lissabon’s Passeio Maritimo De Alges, waarna de hitmachine doorreist naar Spanje, Tsjechië, Denemarken, Nederland, Duitsland en Frankrijk en afsluit in The O2 in Londen op maandag 3 juli. De tour aankondiging omvat ook meerdere festivaloptredens in Europa, waaronder Prague Rocks in Tsjechië, Tinderbox in Denemarken en Main Square Festival in Frankrijk.



Maroon 5 staat niet alleen bekend als één van de meest solide bands in de popmuziek, maar ook als één van de grootste acts van de 21e eeuw. De band wist al snel fans en critici te overtuigen met hun hybride rock/R&B geluid dat ze introduceerden op hun debuutalbum ‘Songs About Jane’. De band uit Los Angeles heeft tot op heden drie GRAMMY® Awards, meer dan 90 miljoen verkochte albums en 550 miljoen verkochte singles wereldwijd op hun naam staan. Met hun muziek behaalden zij al gouden en platina certificaties in meer dan 35 landen.



Het meest recente studioalbum JORDI, dat uitkwam in de zomer van 2021, bevat de band’s laatste hitsingle ‘Beautiful Mistakes’ met Megan Thee Stallion. ‘Beautiful Mistakes’ was #1 meest toegevoegde nummer in de Top 40 en Hot AC toen het op radio kwam. Tevens kwam de track in de Top 20 van de HOT 100, Top 40 en Hot AC hitlijsten. Op JORDI staan o.a. de recente hits ‘Nobody’s Love’ en ‘Memories’, welke meer dan 1 miljard Spotify streams behaalde en meer dan 700 miljoen keer werd bekeken op YouTube.



Maroon 5’s studioalbum ‘Red Pill Blues’ uit 2017 bevatte de wereldwijde hitsingle ‘Girls Like You’, die de nummer één positie in de Top 40 bereikte en tevens #1 in Adult Pop en #1 in de Billboard Hot 100 werd voor zeven achtereenvolgende weken. Het nummer werd meer dan 1,2 miljard keer gestreamd op Spotify en werd bijna 3 miljard keer bekeken op YouTube/VEVO, waarmee het de meest bekeken video op VEVO werd in 2018. Meer recentelijk werd de video van ‘One More Night’ Maroon 5’s derde visual die de grens van 1 miljard weergaven bereikte op YouTube, naast ‘Sugar’ en ‘Girls Like You’. Ook heeft Maroon 5 meer dan 45 miljoen maandelijkse Spotify luisteraars, en meer dan 120 concerten in 30+ landen op hun naam staan, waarmee zij wereldwijd hun aantal verkochte tickets over de 7.500.000 tillen.

MAROON 5 2023 TOUR DATA

13 Juni 2023 Lisbon, Portugal – Passeio Maritimo De Alges

15 Juni 2023 Madrid, Spain – Wizink Center

16 Juni 2023 Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi

21 Juni 2023 Prague, Czech Republic – Prague Rocks

23 Juni 2023 Odense, Denmark – Tinderbox

25 Juni 2023 Nijmegen, Netherlands – Goffertpark

27 Juni 2023 Berlin, Germany – Waldbühne

29 Juni 2023 Paris, France – Paris La Défense Arena

30 Juni 2023 Arras, France – Main Square Festival

03 Juli 2023 London, UK – The O2



MAROON 5 – EUROPE 2023

Zondag 25 juni 2023 – Goffertpark, Nijmegen

Aanvang: 19:45 uur | Entree: Vanaf €89,60,- (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 18 november om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).