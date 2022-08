Married At First Sight introduceert deze maand een extra seizoen

In een speciale en gloednieuwe versie van ‘Married At First Sight – Match or Mistake’ wagen veertien singles een sprong in het diepe door te trouwen met iemand die ze nog nooit eerder hebben ontmoet. Dit nieuwe MAFS-seizoen is gebaseerd op de Australische en UK-versies, waarin groepsdynamiek een ontzettend belangrijke rol speelt en de koppels tijdens speciale stay or leave-ceremonies kunnen aangeven of ze het experiment voortzetten of dat ze ermee willen stoppen. ‘Married At First Sight – Match or Mistake’ is vanaf maandag 22 augustus te zien bij Videoland en de eerste week als première bij RTL 4.



Na de trouwceremonies gaan alle koppels, zonder dat ze dit van elkaar weten, naar dezelfde zonnige bestemming voor hun huwelijksreis. Tijdens deze reis ontmoet de groep elkaar, waarbij er hechte vriendschappen en soms lastige situaties ontstaan. In de samenwoonfase bij terugkomst in Nederland, komen de stellen allemaal in hetzelfde appartementencomplex te wonen. Tijdens deze fase zijn de themaweken geïntroduceerd, waarbij de opdrachten van die week gelinkt zijn aan het thema van die betreffende week. Deze gezamelijke opdrachten, diners, activiteiten en heftige gesprekken maken hierbij veel emoties los. Bij de stay or leave-ceremonies geven de koppels in het bijzijn van de groep aan of ze stoppen of doorgaan met elkaar. Bij slechts twee leaves mag het koppel pas uit elkaar, anders niet. Tot slot wordt bij de final vows de beslissing gemaakt: wil het koppel getrouwd blijven en aan hun huwelijk werken of is scheiden de enige optie?



De singles worden via de wetenschap aan elkaar gekoppeld en hun liefdes-lot ligt volledig in de handen van vier ervaren experts. Gedragsbioloog Patrick, seksuoloog Steven, matchmaker en psycholoog Lotte en (relatie)coach Marianne zijn betrokken vanaf het eerste moment en nemen de intensieve begeleiding van de deelnemers op zich tijdens het gehele avontuur.



‘Married At First Sight – Match or Mistake’ is vanaf 22 augustus iedere maandag t/m woensdag te zien bij Videoland. De eerste drie afleveringen zijn maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 augustus ook bij RTL 4 te zien.