Laatst geüpdatet op oktober 11, 2023 by Redactie

Ontdek het Matrix Food For Soft Mask, een hydraterend haarmasker doordrenkt met hyaluronzuur en avocado-olie. Het geeft droog haar 7 keer meer vocht gedurende maximaal 72 uur, waardoor het een ultieme oplossing is voor droge lokken. Nu verkrijgbaar voor € 39,00 via bol.com.



Matrix is verheugd om haar nieuwste innovatie in haarverzorging te onthullen: het Matrix Food For Soft Mask. Ontworpen om droog haar te verwennen en nieuw leven in te blazen. Dit luxueuze haarmasker biedt bij elk gebruik een golf voor hydratatie voor je haar. Doordrenkt met hyaluronzuur en voedende. avocado-olie laat deze krachtige formule het haar diep gehydrateerd en verjongd aanvoelen. Het Food For Soft Mask biedt 7 keer meer vocht gedurende maximaal 72 uur, waardoor het de ultieme oplossing is voor droog haar. Dankzij dit nieuwe product kunnen klanten afscheid nemen van doffe en broze lokken en haarverzorgingsroutine is nu eenvoudiger met het Matrix Food For Soft Mask.

De complete lijn

Droog haar is een universele zorg, die mensen van alle haartypes treft. Bovendien zijn er twee andere trends in opkomst: food beauty en hair skinification. Om dit droogheidsprobleem aan te pakken en de cosmetische trends te omarmen, heeft Matrix de Food For Soft haarverzorgingslijn geïntroduceerd. Verrijkt met avocado- olie en hyaluronzuur, biedt deze haarverzorgingslijn 7x meer hydratatie gedurende 72 uur, waardoor het ultieme oplossing is voor droog en broos haar.



De producten uit de Food For Soft-lijn zijn ontworpen om het kernprobleem van vochtretentie aan te pakken. Gemiddeld heeft iedereen 18% water nodig en onze hydraterende haarverzorgingslijn trekt water aan als een spons om droog haar aan te vullen en vochtverlies te voorkomen. Dit wordt bereikt door de combinatie van twee krachtige ingrediënten:



1. Hyaluronzuur: dit ingrediënt zit boordevol vocht en trekt water aan als een magneet. Het kan tot 1000x zijn gewicht in water absorberen, waardoor het het haar diep hydrateert en geschikt is voor alle haartypes.

2. Avocado- olie: dit ingrediënt is veelzijdig en licht, waardoor het gemakkelijk aan te brengen en op te bouwen is. Het sluit de haarschacht af met een hydrofobe laag, waardoor vochtverlies wordt voorkomen en het haar tot 72 uur lang gehydrateerd blijft.

Deze productlijn omvat de Food For Soft Hydrating Shampoo, die hydrateert en tegelijkertijd reinigt en overtollige olie verwijdert zonder het noodzakelijke vocht te onttrekken, dat droog haar juist nodig heeft. De Food For Soft Detangling Hydrating Conditioner vult de hydratatie in droog en broos haar aan, waardoor het gemakkelijker te ontwarren is en het haar gladder blijft. Het Food For Soft Multi- Use Hair Oil Serum tenslotte is een leave-in-serum, die helpt de hydratatie in te sluiten voor haar dat er glazend en glad uitziet.

Nieuwe verpakking

Naast de krachtige formule krijgen de producten een nieuwe, aantrekkelijke verpakking met krachtigere kleuren, eenvoudigere navigatie en een sterkere uitstraling. Matrix gelooft dat het hydraterende haarverzorgingssysteem de ultieme oplossing is voor droog en broos haar.



Doe mee met de food beauty trend en de hair skinification trend met Food For Soft. Zeg “vaarwel” tegen droog haar en “hallo” tegen zacht, gehydrateerd haar!

Prijs en verkrijgbaarheid

Het nieuwe Matrix Food For Soft Mask is vanaf heden verkrijgbaar via bol.com voor € 39,00.