Mauritius verrast: veel meer dan zon, zee en strand

Denk je bij Mauritius meteen aan parelwitte stranden en turquoise lagunes? Dat klopt, maar wie een stap verder zet dan de infinity pool, ontdekt een eiland waar eeuwen aan culturen samenkomen. India, China, Afrika, Europa – op dit kleine eiland in de Indische Oceaan vind je (bijna) de hele wereld terug. Elke gemeenschap brengt iets unieks mee, en samen vormen ze een kleurrijk geheel dat het eiland zijn karakter en kracht geeft. Mauritianen leven harmonieus samen en vieren alle religies en achtergronden. Dat betekent dat je zomaar op een bijzonder festival kunt stuiten, uiteenlopende keukens proeft en overal op het eiland tempels, kerken en andere spirituele plekken ontdekt. Mauritius is een bestemming die je niet alleen verrast, maar ook diep weet te raken.

Feesten vol vuur, bloemen en spiritualiteit

Mauritius leeft van en met zijn festivals. Elk seizoen kent z’n eigen rituelen, vaak spiritueel, altijd kleurrijk. Tijdens het hindoefestival Maha Shivaratri trekken duizenden pelgrims blootsvoets naar het heilige meer van Grand Bassin, versierd met bloemen en offers. Even indrukwekkend is de Cavadee, een Tamilfeest vol symboliek, waarbij gelovigen hun lichaam versieren en in trance raken op zoek naar spirituele zuivering. Ook het Chinese Nieuwjaar wordt gevierd, vooral in Port Louis, waar drakendansen, lampions en traditionele zoetigheden het straatbeeld kleuren. Tijdens Divali, het feest van het licht, veranderen straten en huizen in een zee van lampjes. En dan is er nog Eid al-Fitr, waarbij de moslimgemeenschap het einde van de ramadan viert met gebeden, zoetigheden en samenkomst. Deze festivals zijn niet alleen bijzonder om mee te maken – ze vormen ook het hart van de Mauritiaanse identiteit.

Waar UNESCO het ritme bepaalt

In het zuidwesten van Mauritius torent Le Morne Brabant uit boven het landschap uit: een heilige berg, opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. In de koloniale tijd zochten gevluchte slaven hier hun toevlucht – een plek van verdriet, hoop en veerkracht. Vandaag klim je met een lokale gids in zo’n drie uur naar de top, langs paden vol geschiedenis en adembenemende panorama’s over lagunes en koraalriffen.



Ook het muzikale erfgoed van Mauritius heeft een plek op de UNESCO-lijst: de sega. Deze opzwepende muziekstijl, ooit geboren uit verdriet, is nu een levendige ode aan vrijheid. Je hoort de beat van de ravanne, een traditionele handtrommel van geitenleer, op dorpspleinen, tijdens het jaarlijkse Festival International Kreol en zelfs in luxe resorts. Ambacht en muziek zijn hier nauw met elkaar verbonden – want de ravannes worden nog altijd met de hand gemaakt, met technieken die van generatie op generatie worden doorgegeven.



Wie de cultuur van Mauritius écht wil voelen, kan zelf aan de slag. Organisaties zoals Lokal Adventure organiseren workshops waarin je niet alleen leert trommelen, maar ook traditionele manden weeft van vacoas-vezels of lokale kruiden mengt tot masala. Niet als toeschouwer, maar als deelnemer – een manier om het eiland te begrijpen met je hoofd, handen én hart.

Een keuken met een paspoort vol stempels

Wat krijg je als je Afrikaanse roots, Indiase kruiden, Franse flair en Chinese kooktechnieken samenbrengt op een eiland in de Indische Oceaan? Een keuken die zó divers is dat elk gerecht voelt als een minireis. Proef een dholl puri (een pannenkoekje van linzenmeel met curry), ruik de geuren van een kruidige rougaille, of bestel biryani, mine frit of pimento cake bij een lokale eetstalletje. Het zijn eenvoudige gerechten met diepe wortels. Wie zich graag laat verrassen, kan met Taste Buddies op pad: zij organiseren streetfood tours waarbij je niet alleen proeft, maar ook de verhalen achter de gerechten en families leert kennen. Een heerlijke manier om de ziel van Mauritius te ontdekken, hap voor hap.



Voor wie liever dineert met uitzicht, serveert Le Chamarel lokale producten als vanille, chili en honing met een moderne twist, hoog in de heuvels met een adembenemend uitzicht. In Le Fangourin, gelegen op het terrein van een oude suikerrietfabriek, smelten traditie en innovatie samen op je bord.



Mauritius is geen bestemming die je alleen bezoekt – het is een plek die je beleeft, met al je zintuigen. Perfect voor reizigers die houden van diepgang, culturele rijkdom én schoonheid. Hier hoef je niet te kiezen tussen ontspanning en ontdekking – je krijgt het gewoon allebei.

Credits beeld: MTPA

