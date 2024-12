Mauritius viert rijke Creoolse cultuur tijdens International Kreol Festival 2024

Laatst geüpdatet op december 11, 2024 by Redactie

Deze maand komt Mauritius meer dan ooit tot leven met de klanken, smaken en warmte van de Creoolse cultuur. Van 12 tot 22 december 2024 staat het Afrikaanse eiland in de Indische Oceaan volledig in het teken van het International Kreol Festival. Dit jaar viert het eiland de Creoolse cultuur onder het thema: “Kreolite boté nou mauricianisme” – de Creoolse identiteit, de schoonheid van ons Mauritiaanse erfgoed.

Kreol Festival

Tijdens de presentatie van het festivalprogramma in het symbolische Musée Intercontinental de l’Esclavage benadrukten de nieuwe minister van Toerisme Richard Duval en staatssecretaris Sydney Pierre het nationale belang van dit evenement. “Dit nationale festival getuigt van de rijkdom van onze Creoolse cultuur, zonder welke Mauritius niet zou zijn wat het nu is. We hebben bewust gekozen voor diversiteit en willen hiermee de Creoolse cultuur in al haar facetten laten zien,” aldus minister Richard Duval.

Een festival voor het hele eiland

Het festival beperkt zich niet tot één locatie: van 16 tot 20 december reist een festival karavaan door heel Mauritius. Met humoristische Creoolse shows richt de caravan zich ook op kansarme gebieden, zodat iedereen kan deelnemen aan de festiviteiten.



Staatssecretaris Sydney Pierre onderstreepte het internationale belang van het evenement: “De Creoolse identiteit is een wereldwijd fenomeen en Mauritius neemt daarbinnen een unieke plaats in. Wij willen dat dit festival in de toekomst uitgroeit tot een reden voor toeristen om Mauritius te bezoeken.”



Het festival trekt veel aandacht; ongeveer 20 journalisten uit 13 verschillende landen zullen aanwezig zijn om verslag te doen van het evenement. Minister Richard Duval benadrukte verder dat dit festival slechts het begin is van zijn ministerie’s bredere inzet om het culturele erfgoed van Mauritius te promoten, naast de bekende stranden en luxe hotels.

Hoogtepunten van het Festival International Kreol 2024

Donderdag 12 december: Openingsceremonie en Creoolse avond – Le Morne

Vrijdag 13 december: Sega Jazz & Sirandann – Trou d’Eau Douce

Zaterdag 14 december: Gran Conser – Cruise Terminal Les Salines

Zondag 15 december: Kiliner Festival & Plato découverte – Grand Baie

16-20 december: Spektak l’humour – door heel Mauritius

Vrijdag 20 december: Bann Lezand Sega – Curepipe

Zaterdag 21 december: Viv Nou Lar – Rose-Hill

Zondag 22 december: Regat, Festival Kiliner & Artisanal & Konser Mizikal – Mahebourg



www.mauritiusnow.com