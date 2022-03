MBA, ONS, DTF: hoe deze codes online daten beter maken

‘En? Wat zoek je hier?’ – de meeste gebruikers van online datingplatforms zullen deze vraag gehoord hebben van hun potentiële flirtpartner. Want wat de meeste singles missen als ze elkaar leren kennen, zowel online als offline, is eerlijkheid tegenover zichzelf en anderen. Alleen degenen die precies weten wat ze van een relatie verwachten en dit openlijk communiceren naar hun tegenpartij, kunnen teleurstelling voorkomen.

Extra afkortingen, die nu op alle gangbare datingplatforms worden gebruikt, zorgen voor meer transparantie. Hoewel sommige hiervan in het begin misschien wat veeleisend en onromantisch lijken, helpen ze uiteindelijk om gelijkgestemde mensen te vinden en frustratie te voorkomen. In het beste geval helpen de datingcodes je om te beslissen of je een goede match bent voordat je zelfs maar een bericht stuurt. Het is natuurlijk cruciaal dat je de afkortingen ook kunt ontcijferen:

Zo worden de datingcodes correct gelezen

MBA = Married but Available

Hoop hier niet op iets serieus: deze persoon is gewoon op zoek naar een beetje plezier buiten het huwelijksleven.

ONS = One Night Stand

Hier kun je erop voorbereid zijn dat je de single voor het eerst en voor het laatst hebt gezien, omdat ze op zoek zijn naar een vrijblijvende seksdate.

Netflix en Chill = Synoniem voor seks

Als je samen een film hebt gekozen, begint seks meestal al tijdens de aftiteling.

AB = Absolute Beginner

Deze afkorting laat ruimte voor interpretatie. Ofwel het lid is nieuw in seks of online daten.

DTF = Down to F*ck

Als je deze afkorting leest tijdens je zoektocht, weet je zeker: je komt deze persoon niet tegen voor een koffieroddel.

Lees ook: Heb jij het ABC van de datingtermen onder de knie?

ASL = Age, Sex, Location

Iemand wil geen tijd verspillen aan small talk. Iedereen die deze afkorting ontvangt, moet informatie verstrekken over hun leeftijd, geslacht en huidige locatie.

HoH = Head of Household

Als je geen zin hebt in het huishouden, dan is dit de plek voor jou. Met deze afkorting heb je te maken met een echte huisvrouw of een gepassioneerde huisman.

KiWe = Kinderwens

KiWe staat voor kinderwens en laat geen ruimte voor interpretatie. Achter dit profiel zit iemand met serieuze bedoelingen en klaar om aan gezinsplanning te beginnen.

LB = Langdurige Relatie

Let goed op en lees aandachtig: of de persoon is op zoek naar een langdurige relatie, of hij zit er nog middenin…

BBW = Big Beautiful Woman

Deze afkorting geeft aan dat iemand nogal rond gebouwd is – of juist op zoek is naar dit schoonheidsideaal.