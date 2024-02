McDonald’s brengt nostalgie met Happy Meal voor volwassenen

Voor liefhebbers lijkt het een droom die uitkomt: McDonald’s biedt komende maand een Happy Meal voor volwassenen op het menu! Dit menu is geschikt voor alle volwassenen met lekkere trek. Hierbij heeft de gast de keuze tussen een Big Mac menu of een menu met 9 McNuggets. Daarnaast biedt het menu een speeltje als vanouds, namelijk een speciale collectors item ontworpen door het Amerikaanse talent Kerwin Frost. Het McDonald’s Happy Meal voor volwassenen is uitsluitend als App Exclusive verkrijgbaar, vanaf 27 februari tot en met 25 maart.

Het McDonald’s Happy Meal is een fenomeen bij kinderen én (jong-) volwassenen. Velen hebben als kind gesmuld van het menu met een cadeautje, met mooie herinneringen als gevolg. Vanwege het nostalgische karakter is de maaltijdoptie zelfs zo populair, dat menig volwassene met regelmaat een Happy Meal bestelt. Speciaal voor de fans met een lekkere trek, biedt McDonald’s komende maand een Happy Meal met volwassen porties aan, tot de voorraad strekt. Naast een groter menu biedt de maaltijd ook een collectible voor volwassenen.

Haal jeugdherinneringen naar boven

Stijn Mentrop, CMO bij McDonald’s Nederland licht toe: “Wie kan zich niet herinneren dat ze hun eerste Happy Meal bij McDonald’s hebben gegeten? We zien in de laatste trends onder jongeren (18-25) een grote hang naar nostalgie. Om hier antwoord op te geven introduceren we een speciale meal in een grote box met een collectible. Onze samenwerking met Kerwin Frost staat voor fun, entertainment en zelfexpressie en dat zie je terug in de collectibles die hij ontworpen heeft. De aantallen zijn zeer beperkt dus download de App en doe mee, op = op!’’

Het Happy Meal voor Volwassenen kost €12,50 en is vanaf dinsdag 27 februari verkrijgbaar op alle McDonald’s locaties t/m 25 maart*. Het menu is een ‘App Exclusive’ en kan dus alleen met de McDonald’s App besteld worden.



*exclusief de McDonald’s Locatie Schiphol Lounge.