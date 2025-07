Medisch afvallen: goede begeleiding essentieel voor duurzaam resultaat

Laatst geüpdatet op juli 8, 2025 by Redactie

Gewicht verliezen met behulp van injecties is in korte tijd enorm populair geworden. En in tegenstelling tot de meeste hypes en diëten, lijkt afvallen met medicijnen als Ozempic en Mounjaro een blijvertje. Experts waarschuwen echter dat goede begeleiding bij medisch afvallen onmisbaar is om veilig en duurzaam gewicht te verliezen. Afvallen met injecties, ook wel medisch afvallen genoemd, is een revolutie in de strijd tegen overtollige kilo’s. Maar waarom is medisch afvallen eigenlijk zo effectief? Dat is vooral te danken aan het darmhormoon GLP-1. Dit lichaamseigen hormoon vermindert het hongergevoel, waardoor afvallen makkelijker vol te houden is en je sneller gewicht verliest. Gemiddeld kun je met injecties zo’n 1,5 kilo per week verliezen.

Van GLP-1 was al langer bekend dat het de bloedsuikerspiegel in balans houdt. Om die reden wordt het al jaren in diabetesmedicijnen toegepast. Ozempic, de bekendste naam op het gebied van medisch afvallen, is oorspronkelijk ook ontwikkeld als diabetesmedicijn. GLP-1-injecties zijn dus serieuze geneesmiddelen. Alleen daarom al is goede begeleiding verstandig, vinden experts. Zo stelt Marianne Baars, de CEO van NewFysic, dat met 33 vestigingen het grootste afslankbedrijf van Nederland is: “Het is en blijft een medicijn. Daar zijn per definitie risico’s aan verbonden, en zelf dokteren is nooit een goed idee.”

Om die reden zou elk medisch afvaltraject volgens Baars moeten beginnen met een intake door een arts. Tijdens zo’n intake kan onder meer worden vastgesteld of iemand in aanmerking komt voor medisch afvallen. Baars: “Bij ons kun je pas terecht met een BMI vanaf 27. Wij gaan niet onnodig hormonen toevoegen aan een goed functionerend systeem.” Een medische screening kan daarnaast medische risico’s aan het licht brengen, en is nodig om de juiste dosering vast te stellen. Vorige week werd bekend dat het aantal vergiftigingen door verkeerde doseringen sterk stijgt.

Voedings- en leefstijlbegeleiding onmisbaar

Naast het belang van medische begeleiding wordt het nut van voedings- en leefstijlbegeleiding steeds duidelijker. Zo laat een recent onderzoek van de American Society for Nutrition zien dat dit soort interventies bijdragen aan het volhouden van de therapie, gezondheidsvoordelen opleveren en op de lange termijn een beter resultaat opleveren.

Ook Niels Johansen, Product & Innovation Manager bij NewFysic, meent dat op maat gemaakte leefstijl- en voedingsbegeleiding onmisbaar zijn om duurzame resultaten te behalen. “De injecties werken fantastisch, maar als je het verkeerd aanpakt, verlies je ook spiermassa. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om voldoende eiwitten, koolhydraten en de juiste vetten binnen te krijgen, en genoeg te bewegen.”

Voor een echt duurzaam en gezond resultaat pleiten de experts van NewFysic dus voor een compleet op maat gemaakt begeleidingsprogramma dat medische begeleiding, persoonlijk contact, mentale coaching, een voedingsplan en supplementen omvat.

Dit is dan ook de formule die NewFysic al vele jaren met succes hanteert, en volgens Johansen ‘staat als een huis’. “De toevoeging van GLP-1-injecties maakt onze bewezen methode alleen nóg effectiever.” CEO Baars voegt daar aan toe: “Eigenlijk doet niemand het zoals wij dat doen. Maar dat zou wel beter zijn.”