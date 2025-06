Meer dan 70% van de Nederlandse gezinnen gebruikt locatie delen om het dagelijks leven te coördineren

Laatst geüpdatet op juni 5, 2025 by Redactie

Maar liefst 71,6% van de Nederlandse gezinnen maakt gebruik van locatie delen om het dagelijks leven te coördineren, zo blijkt uit een nieuw landelijk onderzoek van Life360. Vooral bij gezinnen met tieners wordt het delen van locaties steeds vaker gebruikt om vertrouwen op te bouwen en stress te verminderen, terwijl ze omgaan met de uitdagingen van het moderne leven en het ouderschap aangaan.



Het onderzoek, gebaseerd op de antwoorden van ruim 1.600 Nederlandse ouders en tieners, laat zien dat vertrouwen en gemoedsrust de belangrijkste drijfveren zijn achter het brede gebruik van het delen van locaties. Meer dan vier op de tien Nederlandse ouders van tieners (41%) geven aan dat het helpt bij het opbouwen van vertrouwen met hun tieners, in plaats van te belemmeren, en 71% gelooft dat het gemoedsrust biedt. Ze zijn niet alleen: de overgrote meerderheid van de tieners begrijpt en ondersteunt dit. Acht op de tien tieners (86%) zeggen dat ze weten dat het delen van locaties hun ouders geruststelt en 84% vindt het handig. Voor velen is het meer dan alleen nuttig, driekwart (75%) van de tieners omschrijft het zelfs als essentieel, vooral wanneer ze alleen lopen, reizen of ’s nachts uitgaan.

Minder check-ins en betere coördinatie van het dagelijkse leven

Het delen van de locatie helpt om het constante berichten sturen en check-ins te verminderen: 66% van de tieners en 56% van de ouders geven aan het fijn te vinden dat ze minder hoeven te appen over waar ze zijn. Meer dan 65% van de Nederlandse tieners en 61% van de ouders zien het als een handige manier om het het dagelijks leven te coördineren – van thuiskomen na een avondje stappen tot het vinden van dierbaren bij drukke evenementen of simpelweg de familie laten weten dat ze op bestemming zijn aangekomen. Bijna de helft (48%) van de Nederlandse volwassenen zegt dat het vooral helpt als tieners binnen Nederland reizen.



“Veel ouders ervaren bij het delen van online locaties een gevoel van grip binnen hun opvoeding,” zegt Berber Broekstra, mediapedagoog en expert op het gebied van mediabewust gedrag. “In een samenleving waarin de zorgen toenemen over schermtijd, sociale media en de weerbaarheid van tieners, krijgt het gebruik van locatie-apps een nieuwe lading. Wanneer we erkennen dat technologie en online media blijvend deel uitmaken van ons leven, vraagt dat in de opvoeding om meer ruimte voor open gesprekken, het stimuleren van kritisch denken en het tonen van oprechte, emotionele betrokkenheid bij het online leven van jongeren. In die context kan een app voor locatie delen een waardevol hulpmiddel zijn – niet alleen praktisch, maar ook ondersteunend in het bouwen aan online weerbaarheid en een relatie gebaseerd op vertrouwen.”



Belangrijk is dat het onderzoek laat zien dat het delen van locaties in Nederland gebaseerd is op wederzijds begrip. Meer dan twee derde (67%) van de Nederlandse ouders en tieners zegt te bespreken hoe en wanneer locatie delen wordt gebruikt, waarbij velen samen duidelijke grenzen stellen. Een op de vier gezinnen heeft zelfs formele afspraken over het gebruik, terwijl anderen het eens zijn over belangrijke momenten – zoals reizen, noodgevallen of uitgaan ’s nachts – waarop het het meest van pas komt. Zowel ouders als tieners zeggen dat open communicatie over wanneer (40%) en waarom (51%) het delen van de locatie wordt gebruikt helpt bij het creëren van vertrouwen en transparantie.

Evenwicht vinden tussen verbinding, zelfstandigheid en gemoedsrust

Berber: “In onze snelle, altijd verbonden wereld zijn er talloze apps en technologieën, zoals Life360, die het gezinsleven kunnen ondersteunen. Terwijl gezinnen zoeken naar een gezonde balans tussen het vrij laten van tieners en het behouden van verbinding, kan technologie helpen om beide te versterken. Hulpmiddelen als Life360 laten zien dat locatie delen, wanneer dit gebeurt naast een open en gelijkwaardig gesprek – mét ruimte voor privacy en het recht om ook zonder toezicht te leren ontdekken – ouders rust kan geven. Tegelijkertijd ervaren tieners meer autonomie. Opvoeden betekent ook samen leren omgaan met technologie: ontdekken hoe digitale middelen op een speelse en ondersteunende manier kunnen bijdragen aan relaties die zijn gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. Daarbij is het essentieel dat we elkaar blijven bevragen, oprecht betrokken blijven bij hoe het met ons gaat, en stilstaan bij wat online én offline ervaringen met ons doen.”



De bevindingen weerspiegelen ook hoe ver Nederland is gekomen in het normaliseren van digitale verbinding: meer dan 75% van de tieners zegt zich meer op hun gemak te voelen als geliefden kunnen zien waar ze zijn, vooral als ze alleen lopen, onderweg of op reis zijn. En hoewel 80% van de Nederlandse gezinnen het ermee eens is dat het delen van locaties niet altijd nodig is, geeft het merendeel aan dat wanneer het doordacht wordt gebruikt, zoals tijdens vakanties, avondjes uit of dagelijkse logistiek, het onmisbaar is geworden in het moderne leven.