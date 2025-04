Meer dan de helft van de vrouwen ervaart menstruatie moeilijker dan verwacht

Laatst geüpdatet op april 8, 2025 by Redactie

Meer dan de helft (53%) van de Nederlandse vrouwen+ vindt dat hun menstruatie moeilijker en/of gecompliceerder was dan verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van Libresse (Essity). Het onderzoek toont aan dat gebrek aan kennis een gezonde kijk op menstruatie belemmert en dat er dringend iets moet veranderen in hoe we hier als maatschappij mee omgaan. Met de campagne ‘Never Just a Period’ wil Libresse de aandacht vestigen op betere educatie, zodat meisjes zonder angst ongesteld worden, van de eerste druppel bloed tot de laatste.



Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen zich onvoldoende voorbereid voelen op wat er in hun lichaam gebeurt tijdens de menstruatiecyclus. Zo geeft wereldwijd maar liefst 80 procent van de vrouwen aan zich niet ‘klaar’ te voelen voor hun eerste menstruatie. In Nederland zegt bijna veertig procent (39%) onvoldoende voorlichting te hebben gehad over menstruatie en hun eigen lichaam. Wereldwijd ligt dit percentage zelfs boven de vijftig procent (59%). Opvallend is dat wereldwijd slechts één op de tien meisjes hun eerste menstruatie als een positieve ervaring ziet, terwijl bijna driekwart (74%) het als negatief bestempeld.

Dorothée Vanderbroeck, Senior Brand Manager bij Libresse: “Negatieve ervaringen rondom je menstruatie wordt versterkt door een gebrek aan basiskennis; voorbereid zijn, begrijpen wat er met hen gebeurt, hoe ze menstruatieproducten moeten gebruiken en toegang hebben tot de benodigde producten, helpt meisjes om zich zelfverzekerder te voelen en er over durven te praten”. Het onderzoek toonde aan dat meisjes die met vertrouwen hun eerste menstruatie meemaken, later in hun leven openlijker over hun cyclus spraken, wat aantoont dat vroege voorlichting een positieve invloed heeft op toekomstige ervaringen.



Het gebrek aan voorlichting stopt niet na de eerste menstruatie. Wereldwijd zegt 42 procent van de vrouwen dat ze nog veel kennis missen over hun eigen lichaam. Ze zijn onzeker over hun cyclus (46%) en vooral verbaasd als die afwijkt van de vaak genoemde ‘normale’ 28 dagen. Dit laat zien hoe weinig voorlichting er is over het vrouwelijk lichaam. Ook de kleur van afscheiding zorgt voor onduidelijkheid (42%). Vrouwen schrikken als het bloed niet rood is, maar zwart of bruin (48%), of als ze last hebben van tussentijds bloedverlies (45%).

Obstakels in communicatie met zorgverleners

De vaak genoemde ‘normaal’ rondom menstruatie zorgt voor onzekerheid bij vrouwen. Maar waar kunnen zij terecht voor antwoorden en hulp? Helaas ervaren veel vrouwen drempels in de gezondheidszorg, vooral in de communicatie met zorgverleners. Bijna een op de drie Nederlandse vrouwen voelt zich ongemakkelijk bij het bespreken van menstruatieklachten (28%). Ongeveer een op de tien heeft het gevoel dat er niet naar oplossingen wordt gezocht of voelt zich niet serieus genomen. Daarnaast ervaart 8 procent een gebrek aan begrip en 12 procent een gebrek aan praktische oplossingen. Met als gevolg dat velen op zoek gaan naar informatie op andere kanalen. Zo leert 43 procent van vrouwen over de hele wereld over hun lichaam via niet-geverifieerde informatie op sociale media, wat het risico op onjuiste informatie vergroot.

Kennis over het vrouwelijk lichaam: een levenslange uitdaging

Gebrek aan kennis strekt zich uit tot de menopauze. Maar liefst 90% van de menstruerende vrouwen wereldwijd geeft aan weinig tot niets te weten over de perimenopauze (fase voorafgaand aan de menopauze). Dit gebrek aan kennis leidt ertoe dat vrouwen+ hun leven lang meer vragen dan antwoorden hebben over hun eigen lichaam.



Om deze kenniskloof te dichten, zet Libresse zich in door o.a. voortdurend onderzoek, menstruatie lessen op middelbare scholen voor meisjes en jongens, het creëren van gesprekken over menstruatie, gezondheid en het vrouwelijk lichaam, en doorlopende samenwerking met NGO’s in Nederland en over de hele wereld. Dorothée Vanderbroeck: “Met deze initiatieven heeft Libresse inmiddels al meer dan 45 miljoen meisjes wereldwijd bereikt. Maar we zijn er nog niet, het is tijd voor een wereld die ons lichaam echt begrijpt. It is never just a period! Het is zo veel meer.”

Never Just a Period campagne

De ‘Never Just a Period’ campagne belicht de volledige menstruatiereis, van vruchtbaarheid en anticonceptie tot menopauze, en wordt ondersteund door een krachtige film die laat zien hoe onvoorbereid vrouwen+ zijn op wat er in hun lichaam gebeurt. Libresse wil de realiteit van menstruaties, vulva’s en baarmoeders begrijpen om, naast het leveren van de beste menstruatie- en intieme verzorgingsproducten, de juiste oplossingen te bieden die aansluiten op hun behoeften.