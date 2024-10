Meer dan de helft van de vrouwen kijkt zelden naakt naar zichzelf in de spiegel

Laatst geüpdatet op oktober 24, 2024 by Redactie

Zelfvertrouwen komt met de jaren, want hoe ouder we worden, hoe zelfverzekerder we zijn als het gaat over ons lichaam. Dat blijkt uit onderzoek van Livera, die ruim 900 vrouwen heeft gevraagd naar hun zelfbeeld en mate van zelfverzekerdheid. Het grootste gedeelte van de vrouwen, maar liefst 62%, kijkt vrijwel nooit naar zichzelf in de spiegel wanneer ze naakt of in lingerie zijn. Werk aan de winkel dus!

Een kijkje in de spiegel

Hoe vaak bewonderen wij vrouwen onszelf eigenlijk in de spiegel, naakt of in lingerie? 62% van de vrouwen doet dit maximaal drie keer per week. Vooral vrouwen van 36-45 jaar blijken wat verlegen over hun eigen spiegelbeeld. 70% kijkt nauwelijks naakt of in lingerie naar zichzelf. Ben je jonger dan 25? Dan is de kans groter dat je vaak voor de spiegel te vinden bent, want 12% checkt zichzelf meer dan tien keer per week binnen deze leeftijdscategorie.



Hoe vaak we onszelf in de spiegel bekijken heeft ook te maken met hoe comfortabel we eigenlijk zijn met ons spiegelbeeld. Zo is 34% van de vrouwen volledig comfortabel en tevreden met haar spiegelbeeld. Dit geldt met name voor vrouwen van 65 jaar en ouder. Dit laat zien dat zelfverzekerdheid ook met de jaren kan komen!

Zelfverzekerd of onzeker?

21% van alle ondervraagde vrouwen is een stuk zelfverzekerder geworden naarmate zij ouder zijn geworden: leeftijd heeft hen meer zelfacceptatie gebracht. Helaas zijn er ook vrouwen die naarmate zij ouder worden, zich steeds onzekerder voelen. 14% maakt zich meer zorgen over haar uiterlijk en de veranderingen die leeftijd met zich meebrengt. Emotionele schommelingen zijn voor velen herkenbaar. Dit geldt namelijk voor 37% van de vrouwen, die aangeven wisselende gevoelens te hebben over hun uiterlijk. Daarnaast geven zij aan dat gezondheid en stress een grote rol speelt hierin.



Volgens Liesbeth Woertman, hoogleraar psychologie, verloopt het zelfvertrouwen van vrouwen volgens een curve: ‘’Als kind zijn we ontzettend zelfverzekerd en leven we in een soort magie wereld, maar zodra we in de puberteit terechtkomen worden we extreem bewust van onszelf en daalt onze zelfverzekerdheid. Vanaf ons 26ste levensjaar groeit ons zelfvertrouwen weer, tot we de leeftijd van de overgang bereiken. Veel vrouwen merken dan een daling in het zelfvertrouwen en de zelfbewustheid stijgt weer. Eigenlijk komen we dan terecht in een omgekeerde puberteit. Zodra we de 65+ bereiken zijn we zelfverzekerder dan ooit en heel tevreden met onszelf.’’

Voor jezelf of voor je partner

De meeste vrouwen voelen zich sexy in lingerie. Maar voor wie kopen zij een prachtige lingerie set? Meer dan 80% van de vrouwen boven de 46 jaar koopt lingerie vooral voor zichzelf. Daarentegen koopt één op de drie vrouwen onder de 25 het juist vaker om hun partner te verrassen dan puur voor eigen plezier.

Vertrouwen in de slaapkamer

Hoewel het zelfvertrouwen van vrouwen per leeftijd schommelt als het gaat om hun zelfbeeld, zit het zelfvertrouwen in de slaapkamer wel goed. Zo vindt twee derde van de vrouwen het niet nodig om het licht uit te doen in de slaapkamer tijdens de seks. Zij voelen zich zelfverzekerd genoeg met het licht aan.