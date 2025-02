Meer dan de helft van Nederlandse professionals zoekt in 2025 een nieuwe baan

Laatst geüpdatet op februari 5, 2025 by Redactie

Bijna 3 op de 5 (55%) van de ondervraagde Nederlandse professionals is in 2025 van plan om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Maar liefst de helft (50%) staat daarbij open voor een baan in een nieuwe sector. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van LinkedIn onder 1.000 Nederlandse professionals aan de start van een nieuw jaar. Met de kansen die de arbeidsmarkt biedt, komt ook de uitdaging: 56% vindt het solliciteren tijdrovend, en ghosting door werkgevers komt nog steeds veel voor volgens 23% van de professionals.



Bijna een kwart (23%) van de professionals is nu al actief aan het zoeken, waarbij 59% op 1 tot 5 banen per week solliciteert. Het salaris is met 46% de grootste drijfveer om een nieuwe baan te vinden, gevolgd door een betere werk-privé balans (27%) en het niet meer hebben van doorgroeimogelijkheden (25%). Ondanks het voornemen van veel professionals om een nieuwe baan te zoeken, vormt het sollicitatieproces een uitdagende factor. De meerderheid (56%) vindt het zoeken naar een geschikte baan veel tijd kosten en 42% vindt het frustrerend. Dat percentage loopt onder de jongste Gen Z-professionals zelfs op tot 51%.

Uitdagingen in sollicitatieproces

De grootste uitdagingen in de sollicitatieprocedure zijn het vinden van een baan die voldoet aan hun criteria (31%), het voeren van sollicitatiegesprekken (26%), het laten opvallen van een sollicitatie (23%) en de werkgever ervan overtuigen dat ze geschikt zijn voor de baan (21%). Jonge professionals met minder werkervaring worstelen daar nog meer mee: meer dan een kwart (27%) van de Gen Z’ers vindt het lastig om hun waarde aan te tonen.



Steeds meer professionals grijpen daarom naar technologie om hen te ondersteunen in dit proces. Zo geeft bijna 3 op de 10 (28%) aan al AI-tools te hebben gebruikt bij sollicitaties, bijvoorbeeld voor het voorbereiden van gesprekken of het opstellen van hun cv en motivatiebrief. Daarnaast wil 32% van de respondenten volgend jaar leren hoe ze AI effectief kunnen inzetten in hun zoektocht naar een nieuwe baan.



Het helpt werkzoekenden niet dat ook ‘ghosting’ nog regelmatig voorkomt tijdens het solliciteren: niets terughoren van een bedrijf of recruiter na een sollicitatie. Bijna een kwart (23%) zegt het afgelopen jaar meer dan ooit geghost te zijn door recruiters of bedrijven. 4 op de 10 (40%) professionals weet niet wat zij kunnen doen om ghosting te voorkomen.

Hieronder vind je de complete lijst van de 15 snelst groeiende banen in Nederland.

AI Engineer

Zakelijk directeur

Information Security Officer

Klantadviseur

Bestuursadviseur

Salarisadministrateur

Duurzaamheidsmanager

Learning & Development Specialist

Auditmanager

Mechatronics Engineer

Beleidsadviseur

HR-directeur

Ecoloog

Energieadviseur

Reisadviseur