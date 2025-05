Meer dan driekwart van de Nederlanders ervaart afknappers bij een partner of date

Laatst geüpdatet op mei 20, 2025 by Redactie

Je ware liefde vinden is zo makkelijk nog niet. Voor sommigen duurt het soms wel jaren voordat ze de juiste partner tegenkomen. Maar zijn wij dan gewoon te kritisch of ligt het soms wel een beetje aan de ander? Uit onderzoek van Haibu blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders afknappers heeft bij een partner of date. En die kunnen soms zó storend zijn, dat het daten vroegtijdig stopt of zelfs een relatie beëindigt.



De vaakst voorkomende afknapper? Oneerlijkheid. Maar liefst 80% zet dit bovenaan hun lijstje, we ergeren ons ook aan dates die hun afspraken niet nakomen (60%) en egoïstisch gedrag (59%) is ook een reden om er een punt achter te zetten. Maar wie denkt dat het daarmee ophoudt heeft het mis. Van praten over je ex tot jaloers gedrag en zelfs een gebrek aan interesse, red flags zijn er in overmate.

De ergste afknappers

Liefde is vaak iets moois, maar één vervelende eigenschap kan alles verpesten. Volgens onderzoek is er een afknapper in het bijzonder die als ergste wordt beschouwd, namelijk liegen of oneerlijkheid. Meer dan een derde van de ondervraagden noemt dit de meest storende eigenschap in een relatie. Jaloezie en bezitterig gedrag volgen op de tweede plek, en ook alcohol- en drugsgebruik zorgt voor flinke irritatie. De rest van de top vijf? Die lees je hieronder:

Liegen of oneerlijkheid

Jaloezie en bezitterig gedrag

Alcohol en/of drugsgebruik

Te veel praten over zijn/haar ex

Onvolwassenheid

De eerste signalen

Wanneer ontdekken we de afknappers nou bij onze dates? Voor 26% van de Nederlanders zijn afknappers al tijdens de eerste date zichtbaar. Een derde merkt de red flags in de eerste week al op, terwijl 24% daar een maand voor nodig heeft. 12% ziet pas na een paar maanden dat er iets niet klopt, en een klein deel van de ondervraagden (3%) geeft aan pas laat in de relatie de afknappers op te merken. En dan is er nog die 2% die afknappers pas écht herkent als de relatie al uit is.

Accepteren, aanpassen of afhaken?

We reageren allemaal anders wanneer de afknappers in beeld komen. Zo negeert bijna een derde van de Nederlanders kleine irritaties in de hoop dat ze vanzelf verdwijnen. Het merendeel (55%) bespreekt het met zijn/haar partner en kijkt of er verbetering is. 17% reageert radicaler en beëindigt de relatie/het contact meteen. En maar 3% van Nederland accepteert het, want niemand is perfect. Over het accepteren gesproken, maar liefst 37% van Nederland heeft weleens geprobeerd een partner te veranderen, vaak zonder succes. Slechts 18% slaagt erin om ongewenst gedrag echt aan te passen.