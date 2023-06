Meer dan één op de drie meiden stopt met sporten gedurende de puberteit

Laatst geüpdatet op juni 1, 2023 by Redactie

Veel jonge meiden vinden sporten een stuk minder leuk tijdens de puberteit dan ervoor of erna. Bijvoorbeeld omdat ze onzeker zijn over hun lichaam of omdat ze het vertrouwen in zichzelf verliezen tijdens deze periode. Bij sommigen leidt dit er zelfs toe dat ze helemaal stoppen met sporten: meer dan één op de drie meiden geeft aan te zijn gestopt met sporten gedurende de puberteit. Veel van hen hadden achteraf spijt van deze keuze: zij hadden gewild dat ze niet gestopt waren. Dit blijkt uit onderzoek van Always.

Onzekerheid in de puberteit is herkenbaar voor velen. Always heeft als missie om het zelfvertrouwen van meisjes en vrouwen te vergroten. Always zet zich met haar #LikeAGirl campagnes al jarenlang in om het zelfvertrouwen van meisjes in de puberteit te vergroten. Het doel van de campagne is om jonge meiden te laten zien dat sporten juist helpt om je zelfverzekerder te voelen, om je fit te voelen en ook om samen met anderen te doen wat je leuk vindt.



Always werkte voor dit onderzoek samen met Gillette Venus, tevens onderdeel van moederbedrijf Procter & Gamble. Gillette Venus vindt het belangrijk dat meiden en vrouwen zich niet laten tegenhouden door onzekerheden rondom hun huid of lichaamshaar. Dit is ook een thema waar meisjes in de pubertijd vaak onzeker over zijn. Uit het onderzoek blijkt dat 65% van deze groep zich zorgen maakt over de zichtbaarheid van hun lichaamshaar tijdens het sporten. Dit soort zorgen maakt het sporten minder leuk voor hen.



Maar hoe zorg je ervoor dat meisjes zich niet laten belemmeren door onzekerheid en zich aangemoedigd voelen om juist te blijven sporten? Een meerderheid van de meiden (61%) mist vrouwelijke rolmodellen in de sport en is van mening dat de samenleving meisjes meer zou moeten aanmoedigen om te sporten. Always werkt daarom samen met Olympisch atlete Femke Bol.



Femke Bol: “Tijdens de puberteit heb ik mij niet altijd op mijn gemak gevoeld tijdens het sporten. Zo heb ik mij tijdens trainingen regelmatig druk gemaakt over hoe de kleding die we aan moesten stond of over het zien van zweetplekken. Dit speelde ook echt binnen het team. Nu ik hierop terugkijk vind ik het eigenlijk zo zonde dat we ons hier toen zorgen over maakten. Uiteindelijk maakt het helemaal niet uit hoe je eruitziet op de baan, het gaat om het rennen, dat je plezier hebt. Dit wil ik graag meegeven aan meisjes. Ik wil ze aanmoedigen om te blijven sporten, zodat ze zich zelfverzekerder voelen, fit voelen en samen met anderen doen wat ze leuk vinden.”

Chloe Raemaekers, Group Director Feminine Care Benelux bij Always: “We zijn enorm blij dat we voor deze campagne met Femke mogen samenwerken. Ze is een positieve en gemotiveerde jonge vrouw, die enorm veel doorzettingsvermogen heeft getoond. We hopen dat zij als inspiratie kan dienen voor andere jongen meiden door hen te laten zien dat sporten juist een belangrijke rol kan spelen in het bouwen van zelfvertrouwen!”