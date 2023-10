Meer dan helft 50+ singles vindt bewerkte dating-profielfoto’s grootste afknapper

Laatst geüpdatet op oktober 16, 2023 by Redactie

Datingsites worden ook steeds vaker door de 50+ single gebruikt. Ruim 45% van de door datingservice Ourtime ondervraagde 50+ singles heeft al eens gebruik gemaakt van een datingsite. Maar hoe zorg je dat je profiel opvalt, authentiek is en de juiste mensen aantrekt? Ourtime vroeg het ruim 600 50+ singles.



Daten is spannend en hoewel je online vanaf de bank heel makkelijk nieuwe mensen kunt ontmoeten, blijft het een spannende aangelegenheid. Een derde van de 50+ singles voelt namelijk enige druk bij het online daten, omdat ze het gevoel hebben langs een meetlat gelegd te worden. Meer dan een derde van de 50+ singles gaat daarom het liefste op date met iemand die ze via-via kennen (35%). Een overgrote meerderheid staat echter open voor avontuur en zoekt dat graag op via een datingsites. Maar hoe spreek je via jouw datingprofiel de juiste potentiële partner aan?

Authenticiteit cruciaal

Het invullen van een datingprofiel is altijd lastig. Wat vertel je wel over jezelf en wat niet? Wanneer we kijken naar online afknapper wordt één ding heel duidelijk; we zoeken bij online daten naar echtheid. Bewerkte foto’s (55%), hele onduidelijke foto’s (54%) en groepsfoto’s waarop niet duidelijk is wie jij bent (31%) zijn de grootste no-go’s wat de 50+ singles betreft. Je wilt toch een beetje weten wat voor vlees je in de kuip hebt!



Dus ga voor foto’s waarop je goed te zien bent en bij voorkeur alleen erop staat. Ook de tekst op je profielpagina is belangrijk. Geen of een hele korte profieltekst is een grotere afknapper dan een lange profieltekst. Maar wat zet je er dan wel neer? Hieronder staan een aantal handige tips voor het invullen van je profiel.

Lees ook: 5 mythes over seks bij 50-plussers

Nog wat online dating profiel-tips:

1. Neem meteen de tijd om je volledige online datingprofiel in te vullen

Je datingprofiel vertegenwoordigt jou, dus je wilt dat het echt goed is. Vul dus niet alleen de gesloten, maar ook de open vragen in. Neem hier de tijd voor, je wil immers dat duidelijk wordt wie jij bent uit je profiel, zodat je mensen aantrekt die bij jou passen. Het kan fijn zijn dit samen met een vriend(in) te doen, zij weten natuurlijk heel goed wat jij een partner te bieden hebt en laten zich niet weerhouden door bescheidenheid.

2. Wees eerlijk, specifiek en beknopt

Onderzoek toont aan dat bijna de helft van de online daters overdrijft of liegt op hun profiel – voeg je daar niet bij. Uiteindelijk komt de waarheid altijd boven en verlies je misschien die ene hele leuke match door je leugen. Maar wees ook specifiek, vertel bijvoorbeeld waarom je jouw hobby zo leuk vindt. Schrijf echter geen volledig boek. 2-3 zinnen over jouw passie zijn voldoende.

3. Initieer het eerste contact

Niet geschoten is altijd mis. Zie jij een leuk profiel, waag er een berichtje aan. En nog een tip voor dat berichtje, haak in op iets wat je leest in de ander zijn profiel. Zo laat je zien dat je echt geïnteresseerd bent en de moeite hebt genomen om na te denken over je bericht en in contact te komen.