Meer dan helft consumenten neemt sekstoy mee op vakantie

juli 18, 2024

55 procent van de gebruikers van erotische speeltjes neemt een sekstoy mee op vakantie. Dat blijkt uit een recente poll die EasyToys heeft uitgezet bij 1328 mensen die online seksspeeltjes kopen. De meest verkochte speeltjes in de webshop zijn glijmiddel en de luchtdrukvibrator. Nu de zomervakantie is aangebroken zullen douaniers die dus vaker in de bagage aantreffen.



Van de 1328 respondenten op de socials van de erotiekgigant antwoorden 727 mensen bevestigend op de vraag of ze sekspeeltjes meenemen op vakantie. 24 procent antwoordt dat ze alleen hun vibrator of andere speeltjes meenemen als er genoeg ruimte in de bagage is. 288 mensen (22 procent) antwoordt dat ze niets uit de webshop meenemen op reis.

Verboden

EasyToys ziet online en ook bij retailers op de vliegvelden dat er speeltjes worden gekocht om mee op reis te nemen. Op de vraag waarom er erotisch speelgoed mee in de koffer gaat antwoorden geënquêteerden vooral dat ze niet zo lang zonder kunnen. Ook lieten respondenten weten dat ze ook op vakantie willen genieten: “Er is zoveel moois te zien op vakantie, dan moet je soms ook ontluchten.” De mensen die hun erotische accessoires thuislaten geven bijvoorbeeld als reden dat ze op vakantie minder privacy hebben. Ook noemen respondenten het feit dat erotische speeltjes in het land van hun bestemming verboden zijn.



De erotiekgigant raadt reizigers dan ook aan altijd goed te checken wat de regels van een vakantiebestemming zijn. In populaire vakantielanden, zoals Frankrijk, Spanje en Portugal, is het geen probleem om een sekstoy mee te nemen, maar in landen als Thailand of India gelden strengere regels en kun je een boete of erger riskeren als je er een in de koffer hebt. EasyToys bedacht een vakantiechecker waarmee consumenten op de website kunnen controleren of ze veilig sekstoys kunnen meenemen naar hun vakantiebestemming.

Zomerhitte

De zomerhitte blijkt voor veel mensen voor het hoogtepunt van het jaar te zorgen, blijkt uit de eerder verschenen Nationale Seks-enquête. Twee derde van de Nederlanders krijgt namelijk zin in seks met het stijgen van de temperaturen, zo geven zij aan. De lente en zomer verslaan de koudere maanden ruimschoots als het gaat om een stomende vrijpartij. Niet zo vreemd, aangezien de meeste stellen tijdens de zomervakantie meer tijd hebben om aandacht te geven aan elkaar.



De vakantie is ook het ideale moment is om eens wat anders uit te proberen. Een kwart van de respondenten fantaseert over buitenseks. Het strand staat boven aan de lijst van spannende buitenlocaties om het eens te doen (20 procent).

In het openbaar

Ook over seks op openbare plekken wordt vaak gefantaseerd. Met name vervoersmiddelen, zoals de auto en het vliegtuig (beide 14 procent), maken de kans groot om betrapt te worden. Hoewel er veel over spannende plekken gefantaseerd wordt, blijkt dat een kwart van de mensen de hotelkamer gebruikt om hun partner of een vakantieliefde beter te leren kennen.



Behalve toys is er meer waarmee consumenten hun seksleven deze zomer nog heter kunnen maken. De helft van de respondenten van de Nationale Seks-enquête geeft aan te variëren in de standjes tijdens het vrijen. Voor wat extra inspiratie heeft EasyToys de Kama Sutra Pocket uitgebracht om mee te nemen in de koffer. Hierin worden tachtig verschillende standjes besproken met handige tips. Naast de missionarishouding, doggy-style of lepeltje lepeltje, staan hier voorbeelden in van onder meer de vurige flamingo of de zandloper.