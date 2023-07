Meer dan kwart Nederlanders denkt dat Pride films helpen bij coming-out

Laatst geüpdatet op juli 18, 2023 by Redactie

In samenwerking met Annefleur Schipper en Vera Siemons (de Lesbische Liga) organiseren Pathé en Pathé Thuis op woensdag 2 augustus een Pride Avond in Koninklijk Theater Tuschinski. Samen met een gastpanel met o.a. ANNE+ co-creator/hoofdrolspeler Hanna van Vliet en queeractivist Naomie Pieter, gaat de Lesbische Liga in gesprek over de rol van film in bewustwording en normalisering van de LHBTIQIA+ community. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat de helft van de Nederlanders vindt dat deze films belangrijk zijn voor de acceptatie van de queer gemeenschap. Ook denkt meer dan een kwart van de respondenten dat Pride films helpen bij coming-out. Na het panel wordt de film Pariah vertoond. In de rest van Pride week (3 t/m 6 augustus) volgt een speciale filmprogrammering in twintig Pathé bioscopen. De ticketverkoop is vandaag gestart op pathe.nl/prideweek. Ook biedt Pathé Thuis een speciale filmcollectie aan voor thuis op de bank.

Vooral jongeren zien rol van film in de acceptatie van Pride community

Bijna een op de tien Nederlanders (9%) geeft aan dat een Pride film hun eerste kennismaking was met de LHBTQIA+ Community. Bijna een op de vijf respondenten (18%) vindt dat film een manier is om een gesprek te starten over gender en seksualiteit. Deze percentages zijn duidelijk hoger onder jongeren onder de 30 jaar (respectievelijk 15% en 29%).



De helft van de Nederlanders vindt het belangrijk dat Pride films worden gemaakt, met een piek van 64% onder de jongere generatie. Acceptatie, normalisatie en ondersteuning voor de community worden genoemd als belangrijkste redenen. Jongeren zien dus vaker een belangrijke rol weggelegd voor Pride films dan oudere generaties.



Het onderzoek laat zien dat Brokeback Mountain een zeer geliefde film is onder alle Nederlanders, naast Call Me By Your Name, The Color Purple en Boys Don’t Cry. Onder jongeren onder de 30 jaar worden ook Rocketman en The Perks of Being a Wallflower veel genoemd.

Pathé Pride Avond met gastpanel en speciaal filmprogramma

Annefleur Schipper en Vera Siemons van de Lesbische Liga gaan op 2 augustus met Anne+ co-creator/hoofdrolspeler Hanna van Vliet, queeractivist en founder/voorzitter van o.a. Black Pride Netherlands Naomie Pieter, Jinek/Beau-mediaredacteur Mark Robinson en Cultuurvlogger Marco Dreijer praten over de rol van films met betrekking tot de LHBTQIA+ gemeenschap. De avond wordt afgesloten met de vertoning van de coming-of-age film Pariah, waarin een Afro-Amerikaanse tiener haar eigen seksualiteit ontdekt in een repressieve omgeving.



Van donderdag 3 tot en met zondag 6 augustus wordt een speciale Pride Programmering vertoond in twintig bioscopen van Pathé. Deze bijzondere programmering bestaat uit beeldbepalende Pride films, waaronder de onder Nederlanders populaire film Call Me By Your Name, aangevuld met Portait de la jeune fille en feu, Carol en Pariah. Deze week vind je ook bij Pathé Thuis een uitgebreide collectie met Pride films waaronder Brokeback Mountain, Rocketman, The Color Purple, Boys Don’t Cry en Moonlight. Bekijk de Pride collectie hier: #YouAreInCluded – Pathé Thuis (pathe-thuis.nl).

Quotes

Annefleur Schipper en Vera Siemons van de Lesbische Liga: “Ruim drie jaar geleden zijn wij de Lesbische Liga Podcast begonnen omdat jezelf als lesbische, biseksuele of queer vrouw terugzien in film of op televisie niet alleen leuk, maar simpelweg essentieel is. Het vormt op jonge leeftijd al je beeld van de wereld om je heen, maar ook van je eigen leven en mogelijke toekomst. En als je helemaal niemand ziet die op je lijkt is je toekomst opeens één groot wit canvas, want hoe kun je nou weten hoe een regenboog eruitziet als je er nog nooit één hebt gezien? Daarom zijn we blij dat Pathé deze avond organiseert met een panel dat continu bezig is met representatie – en verheugen we ons enorm op het samenbrengen van de community. Happy Pride!”



Hanna van Vliet: “Films hebben invloed op onze blik op de wereld, onze humor, ons zelfbeeld. Als je jezelf herkent in een film, voel je je misschien minder alleen. Zie je alles helder, kan je even lachen om je sores, of juist gelegitimeerd huilen. Tegelijkertijd laten films mensen kennis maken met werelden die ze nog niet kenden, en dat is een grote kracht. Want voor begrip heb je empathie nodig. Daarom is het zo belangrijk dat de LHBTQIA+ community gerepresenteerd wordt in films en series. Dat dat zo werkt, heb ik persoonlijk ervaren door de reacties op het maken van onze serie en film ANNE+. Ik praat graag mee in dit panel, vanuit de hoedanigheid van acteur, maker maar ook als lid van de queer community, om het belang van een open dialoog in onze filmindustrie te benadrukken.”



Jacques Hoendervangers, Algemeen Directeur Pathé: “We zijn trots en enthousiast om deze speciale Pride Avond te organiseren. Bij Pathé geloven we sterk in de kracht van film om bij te dragen aan de acceptatie en representatie van de LHBTQIA+ community. Daarom organiseren wij sinds 2014 onze maandelijkse Pride Nights en bieden wij tijdens Pride Week speciale filmprogramma’s. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt in onze bioscopen en zich kan herkennen in onze filmprogrammering.”

FILMTITELS

Call Me By Your Name

De 17-jarige Elio (Timothée Chalamet) brengt samen met zijn ouders de zomer door op het Italiaanse platteland. Wanneer Oliver, (Armie Hammer) een knappe Amerikaanse onderzoeksassistent, naar Italië komt om samen te werken met Elio’s geleerde vader (Michael Stuhlbarg), vindt hij dit erg intrigerend. Elio verzint van alles om tijd door te brengen met Oliver, en daagt hem uit. Er ontstaat een erotische spanning tussen de twee, en zodra het flirten eenmaal leidt tot een zowel speelse als betekenisvolle eerste zoen zijn ze meteen onafscheidelijk.

Pariah

Tiener Alike (Adepero Oduye) woont in de wijk Fort Greene in Brooklyn met haar ouders (Charles Parnell, Kim Wayans) en jongere zus (Sahra Mellesse). Alike, een lesbienne, omarmt stilletjes haar identiteit en is op zoek naar haar eerste liefde, maar ze vraagt zich af hoeveel ze haar familie echt kan toevertrouwen, vooral nu het huwelijk van haar ouders al onder druk staat. Wanneer Alike’s moeder haar onder druk zet om vriendschap te sluiten met de dochter van een collega (Aasha Davis), vindt Alike haar lotgenoot.

Carol

New York, 1952. Carol (Cate Blanchett) is elegant, verfijnd, rijk en getrouwd. Theresa staat aan het begin van haar leven, onzeker over wie ze wil worden. Uit een toevallige ontmoeting in een warenhuis in Manhattan ontstaat een bijzondere vriendschap tussen deze twee vrouwen. Carol nodigt Therese uit om te ontsnappen en ze ondernemen een spontane reis door Amerika. Tijdens deze reis worden de twee hopeloos verliefd op elkaar.

Portrait de la jeune fille en feu

Portrait de la jeune fille, geregisseerd door Céline Sciamma (Tomboy, Girlhood), vertelt het tijdloze en universele verhaal over verliefd worden, verlangen en onmogelijke liefde. Op een afgelegen eiland bij Bretagne aan het einde van de 18e eeuw, krijgt kunstenares Marianne (Noémie Merlant) de opdracht op het huwelijksportret van Heloïse (Adèle Haenel) te schilderen. De eigengereide Heloïse staat niet te springen om het huwelijk, dus maakt Marianne het portret zonder haar medeweten. Tijdens lange wandelingen aan de Franse kust observeert ze haar model uitvoerig. ‘s Nachts werkt Marianne stiekem aan het schilderij. De aantrekkingskracht tussen de twee vrouwen groeit, totdat de liefde ontvlamt.



Meer informatie en kaartverkoop via pathe.nl/prideweek.