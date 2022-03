Meer dan voorjaarsschoonmaak – voorbereiding, ontgifting en bescherming van de thuisomgeving

Het is bijna lente. Met warmer weer op komst en in afwachting van langere dagen, is dit het ideale moment om aandacht te besteden aan de vaak over het hoofd geziene opslagruimtes in en rond je huis die ongedierte kunnen aantrekken en gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken als het seizoen verandert. En aangezien het coronavirus (COVID-19) snel afneemt, kan het opfrissen van je niet-woonruimten niet actueler zijn.

In de afgelopen twee jaar is ons leven veranderd. We hebben allemaal voorraad en huishoudelijke artikelen ingeslagen en thuis meer maaltijden klaargemaakt dan ooit tevoren. Misschien heb je zelfs een huisdier genomen – en heb je een voorraad hondenvoer, of er is een stapel lege kartonnen dozen in de garage van alle online bestellingen die zijn afgeleverd; beide maken je nog vatbaarder voor een plaag besmetting.

Al deze dingen creëren helaas de ideale habitat voor destructieve knaagdieren en astma-veroorzakende plagen om zich voort te planten. Om het nog erger te maken, als ze eenmaal in je huis hebben gewoond, kan het bijna onmogelijk zijn om ze kwijt te raken zonder een dure verdelger in te schakelen.

Daarom moet je zuiveren met een doel om ongedierte af te schrikken. Gewoon afval op de stoep gooien is niet genoeg. Een meer proactieve aanpak is vereist om een ​​plaag te voorkomen en de gezondheid van je huis onder controle te houden. De lente is het ideale moment om een ​​checklist te gebruiken om een ​​plaag te voorkomen, en om de ongediertegevoelige gebieden van je huis op te frissen en te beschermen. Overweeg de volgende tips om stressvolle, rommelige en vaak dure plagen in de lente te voorkomen:

Ruim de opslag- en voerruimten op waar sporen van voer voor huisdieren aanwezig kunnen zijn. Dit elimineert lokstoffen die motten, mieren en muizen de ruimte in kunnen lokken. Hondenvoer is de #1 knaagdierlokstof.

Breng droog voedsel over in luchtdichte glazen, metalen of plastic containers om het te beschermen tegen motten, snuitkevers en lentevochtigheid die bijdraagt ​​​​aan het uitkomen van de larven

Kijk goed om kleine scheurtjes in de muren, ramen, deuren en rond sanitair en elektrische draden te identificeren. Sluit ze af met siliconenkit of tochtstrip zodat knaagdieren en ongedierte er niet in kunnen.

Verhelp eventuele lekken. Een lekkende kraan of water dat onder een gootsteen sijpelt, kan beestjes zoals mieren, muizen en kakkerlakken aanmoedigen om binnen te komen en zich snel voort te planten voordat je het weet.

Spuit de binnenkant van je dressoir of kledingkast in met een reinigingsmiddel op azijnbasis. Was het vervolgens met een warme zeepoplossing. Verwijder eventuele laden voordat je begint met schoonmaken. De opening tussen de kastwand en de planken is de favoriete plek van een nachtvlinder om zich te verstoppen.

Verplaats de meubels en apparaten – dit zijn veel voorkomende nestgebieden omdat we ze vaak missen met onze wekelijkse stofzuigen of swifferren. Dit is vooral belangrijk als iemand in huis astma heeft, omdat stof en huidschilfers veelvoorkomende oorzaken van astma zijn.

Ruim alle ruimtes hoog, beneden, achter en onder alle gebieden op om spinnenwebben en stof te verwijderen. Ongedierte reist vaak langs deze gebieden om zich ongezien te verplaatsen.

Maak het tuinhuisje, de kruipruimte of de garage schoon waar barbecueroosters, tuinmeubilair, speelgoed en lentezaden kunnen worden opgeslagen. Muizen houden vooral van deze gebieden als er draden zijn om aan te knagen, kussens om te gebruiken voor beddengoed en zaden of voedselresten voor voeding.