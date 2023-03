Meer zelfliefde onder Nederlandse singles

Laatst geüpdatet op maart 16, 2023 by Redactie

Harry Jekkers en Tabitha bezongen het al eens in een liedje: Ik hou van mij. Steeds vaker hoor je dat je eerst van jezelf moet houden voor je van een ander kan houden en deze ander ook van jou kan houden. Maar hoe hou je van jezelf in een tijd waarin je jezelf continu overal kunt vergelijken op sociale media, in tijdschriften en (reality)shows… Deze mediums zorgen ervoor dat je soms scherp moet blijven op je mentale gezondheid en aan zelfontwikkeling blijft werken. Datingservice Lexa onderzocht hoe het staat met zelfliefde onder singles.

Mentale gezondheid

Aan jezelf werken draagt bij aan van jezelf houden. Voor de ondervraagden singles is de relatie met jezelf zelfs zo belangrijk, dat ze weleens een relatie hebben beëindigd om aan zichzelf te werken. Dit geldt voor ruim één derde van de singles. Echter blijkt ook uit onderzoek dat een laag percentage van zowel de mannelijke als vrouwelijke singles daadwerkelijk aan zijn of haar mentale gezondheid werkt. Bijna een derde van de mannen (31%) en iets meer dan een kwart van de vrouwen (26%) heeft aan zichzelf of zijn/haar mentale gezondheid gewerkt. Hoe zit dat precies?

Gelukkige singles

Rust er nog een taboe op werken aan/praten over mentale gezondheid of zijn singles gewoon erg gelukkig en is de behoefte aan persoonlijke en mentale ontwikkeling daardoor kleiner? Uit onderzoek blijkt het laatste; meer dan de helft van zowel de mannelijke (55%) als vrouwelijke (61%) singles geeft aan gelukkig met zichzelf te zijn, zichzelf goed te kennen en te weten wat ze willen. Meer dan de helft van de vrouwelijke singles vindt het belangrijk om de tijd te nemen om zichzelf goed te leren kennen en te ontwikkelen zonder dat je je eigen geluk laat afhangen van je wederhelft. Een kwart (26%) van de vrouwelijke singles vindt het daarbij ook belangrijk dat haar partner aan zichzelf en de eigen mentale gezondheid werkt of heeft gewerkt vs. een op de vijf mannen.

Positieve ontwikkeling

De zee van datingprofielen kan soms best overweldigend zijn. Dat de singles weten wat ze zoeken in een relatie en zichzelf goed kennen is een positieve ontwikkeling. Weten waar je voor staat, oké zijn met jezelf en daardoor ook oké zijn met single zijn, is misschien wel de belangrijkste vorm van zelfliefde. Bijna de helft (48%) van de singles geeft aan het prima te vinden als single, maar zouden zichzelf nog net even wat completer voelen met de juiste persoon om het leven mee te delen.

Roelijne Peters, Senior Marketing Manager Europa en UK: “De afgelopen jaren zien we dat er steeds meer aandacht is gekomen voor zelfliefde en ontwikkeling. Liefde in elke vorm mag gevierd worden. Bijna de helft voelt zich toch net wat completer met de juiste partner. Daarom willen we bij Lexa zoveel mogelijk singles bij elkaar brengen en hen te inspireren ‘Crazy Love’ te ervaren voor zichzelf en voor een ander. ”