Meer zelfvertrouwen op de werkvloer door de juiste outfit

Sommige mensen komen zelfverzekerd en competent over door slechts een paar woorden uit te spreken, terwijl anderen na een paar minuten spreken onzekerheid uiten. Dit kan worden gezien als een gebrek aan zelfvertrouwen. Dus als je zelfverzekerd wilt overkomen, is het verbeteren van je communicatieve vaardigheden een must – geen luxe. Hoe meer iemand blijk geeft van een gebrek aan communicatieve vaardigheden, hoe minder zelfverzekerd hij of zij lijkt. Maar dit vergt tijd en oefening. Je kunt je zelfvertrouwen vergroten door een gesprekstechnieken cursus te volgen, maar het kan ook een goed idee zijn om wat aandacht te besteden aan wat je draagt. Timemanagement coach Björn Deusings deelt zijn tips.

1. Draag de juiste kleuren

Kies vooraf de kleur van je kleding naargelang de situatie. In de meeste gevallen kunnen kleuren betrekking hebben op iemands gemoedstoestand. Emoties worden weerspiegeld in de kleur van de outfit. Een rode outfit kan je zelfvertrouwen vergroten en je onderscheiden van de rest. Donkere en zwarte kleding roepen een ​​gevoel van macht en autoriteit op. Vind de juiste kleur die perfect bij jou en de situatie past.

2. Denk aan je lichaamsvorm

Het kennen van je lichaamsvorm is een andere belangrijke factor om je zelfverzekerd te kleden. Kleding die je unieke vorm flatteert, kan je helpen om zelfverzekerd over te komen. Of je nu een peer- of een appelvorm bent, kort of lang, je kleding aan je lichaamsvorm aanpassen maakt het verschil.

3. Maak gebruik van je sterke punten

Nadat je je op je gemak voelt met wat er goed uitziet bij jouw lichaamsvorm, overweeg dan je andere sterke punten. Als je een ronder figuur hebt, ben je misschien meer dominant in een jurk dan in een broekpak, bijvoorbeeld. Als je lang bent, zullen verticale strepen dit benadrukken, terwijl horizontale strepen het tegenovergestelde doen. Kijk naar je kenmerken, zoals beenlengte versus romplengte, of hoe breed je schouders zijn, en houd daar rekening mee met je lichaamsvorm en kleuren. Door een flatterende vorm voor je lichaam te kiezen, vervolgens die outfit te kiezen in een kleur waarin je er het beste uitziet, en vervolgens gebruik te maken van je sterke punten, heb je een goed gecoördineerde outfit, ongeacht je stijl.

4. Ken je persoonlijke stijl

Je kleden op een manier waarin jij je prettig voelt, is ook belangrijk om te overwegen als je je zelfverzekerd wilt kleden. In plaats van te proberen te dragen wat trendy is of de stijl van iemand anders, moet je weten wat jij leuk vindt. Door een kenmerkende stijl te vinden, kun je elke outfit die je draagt persoonlijk maken, zodat je vol vertrouwen de wereld (of je baas) kunt laten zien wie je bent.

5. Comfort staat centraal

Niets is erger dan betrapt te worden in een outfit waar je je ongemakkelijk bij voelt. Wanneer je je kleding samenstelt in een poging om je zowel sterk als zelfverzekerd te voelen, zorg er dan altijd voor dat je eerst aan je comfort denkt. Een gemakkelijke manier om dit te doen is door zachte vormen en stoffen in je garderobe te introduceren, die het beste bij jou passen. Het zal je helpen je te concentreren op de belangrijkste taken en je zelfvertrouwen vergroten. Als je iets draagt ​​waardoor een paar uur stilzitten een hele klus wordt, kom je in een zeer oncomfortabele situatie terecht.