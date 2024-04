Meerderheid ouders praat niet met hun kind over crypto, terwijl 2 op de 3 jongeren (wil) investeren

Laatst geüpdatet op april 9, 2024 by Redactie

19% van de jongeren tussen 15 en 25 jaar investeert nu al in crypto. En maar liefst 62% die nog niet investeert is dit wel van plan. Tegelijkertijd vindt de meerderheid van ouders de financiële kennis van jongeren te laag om te investeren in crypto. Dit blijkt uit recent onderzoek door DirectResearch onder 822 jongeren en 1.014 ouders in opdracht van de Belastingdienst. Aangezien ouders een belangrijke rol spelen in de financiële opvoeding van jongeren, stimuleert de Belastingdienst ouders om in gesprek te gaan met hun kinderen over crypto.



Veel jongeren hebben interesse in crypto. Toch vindt 70% van de ouders dat 13- tot 18-jarigen te weinig financiële kennis hebben om te investeren in crypto. Voor de groep tussen 19 en 25 jaar vindt bijna de helft (47%) van de ouders dat hun financiële kennis te laag is. Ouders geven onder andere aan dat ze vinden dat jongeren te veel focussen op snel geld verdienen en te weinig oog hebben voor de mogelijke risico’s, zoals de kans op schulden door geld te lenen om te investeren.

Drie tips om te praten over crypto

Ondanks dat veel ouders de financiële kennis van jongeren te laag vinden om te investeren in crypto, praat slechts één op de drie ouders hierover met hun kinderen. Dit, terwijl ouders voor veel jongeren de belangrijkste bron voor financiële kennis en advies zijn. De Belastingdienst geeft drie tips om het gesprek met jongeren over crypto aan te gaan:

1. Toon interesse in de mening van je kind over crypto

Peil of je kind wel eens over crypto leest of hierover video’s op social media bekijkt. Is je kind van plan te investeren? Of heeft je kind vrienden die al met crypto bezig zijn? En wat vindt je kind daarvan? Zo kun je achterhalen wat jouw kind over cryptovaluta weet, maar ook wat de houding tegenover crypto is.

2. Maak samen afspraken over investeren

Heeft je kind interesse in crypto? Maak dan afspraken over hoe jullie daarmee omgaan. Bijvoorbeeld over hoeveel geld er wordt geïnvesteerd, of je samen de koersen volgt en of je meekijkt op de investering. Wellicht doen jullie samen wel een eerste investering. Op dit moment kan je ook de eventuele risico’s van crypto bespreken.

3. Lees jezelf in over de belastingregels rondom crypto

Bijna de helft van de jongeren kent de belastingregels rondom crypto niet. Maar ook veel ouders weten niet wat de belastingregels rondom crypto zijn. Verdiep je als ouder daarom in de regels en neem dit ook mee als gespreksonderwerp.

Yassir, crypto-expert bij de Belastingdienst, zegt over het inlezen in de belastingregels: “Investeren in crypto kan aantrekkelijk zijn, maar het is wel belangrijk dat jongeren én ouders weten wat de belastingregels zijn. Het kan namelijk zijn dat er belasting over betaald moet worden. Jongeren kunnen dit zelf checken door hun bezit op 1 januari vast te stellen, inclusief hun crypto’s. Verminder dit met schulden, zoals studie- of creditcardschulden. Hier komt een bedrag uit. Je hoeft pas belasting te betalen als dit bedrag boven de € 57.000 uitkomt.”



Yassir vervolgt: “En ook voor de ouders zelf is het belangrijk om de regels te kennen, want het cryptovermogen van een minderjarig kind wordt opgeteld bij de bezittingen van één van de ouders in box 3.”

Meer weten?

Op belastingdienst.nl/crypto vind je meer informatie over bezit van crypto’s en belastingaangifte. Staat je vraag er niet bij? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. In de buurt, aan de telefoon én online zit de Belastingdienst klaar om je verder te helpen. Kijk voor meer informatie over hulp op belastingdienst.nl/hulp.

Crypto en belastingen uitgelegd

In Nederland betaal je belasting over je inkomen. Denk aan je salaris, maar ook je bezittingen.



Bezittingen geef je in je aangifte op bij ‘bankrekeningen en overige bezittingen’. Dat is box 3, de verzamelbox voor alles wat je kunt rekenen tot je vermogen, zoals bank- en spaartegoeden en beleggingen. Ook crypto’s zoals bitcoins vallen daaronder. Het saldo hiervan geef je op bij je vermogen in het bakje ‘overige bezittingen’. De Belastingdienst kijkt hoe groot je totale vermogen in box 3 is. Over een deel daarvan hoef je geen belasting te betalen. Dit is het heffingsvrij vermogen. Het heffingsvrij vermogen is in 2024 en 2023 €57.000. Maar je bent al eerder verplicht om over het totale vermogen aangifte te doen (drempelbedrag in 2024: €33.748).



Als je crypto’s bezit is het dus belangrijk om deze belastingregel te weten. Ook als ouder. Het kan namelijk zo zijn dat je (meerderjarige) kind hierdoor belastingaangifte moet doen. Ook als je kind geen aangiftebrief van de Belastingdienst heeft ontvangen. Geef de waarde van je crypto’s aan zoals die was op 1 januari van het jaar waarvoor je aangifte doet.



Heb je een minderjarig kind? Dan wordt het vermogen van je kind opgeteld bij een van de ouders. Die ouder moet de crypto’s van het kind bij hun bezittingen in box 3 optellen.