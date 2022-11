Meester hypnotiseur Rasti Rostelli terug van weggeweest in documentaire

‘Mijn wil is ook jouw wil, als ik in je ogen blaas ben je wakker, focus alleen nog maar op mijn stem….’ Met deze woorden wist Rasti Rostelli (Roland van den Berg) meer dan zestigduizend mensen onder hypnose te brengen. Hij groeide in de jaren ’90, met zijn opvallende kapsel, diepe stem en spraakmakende acts uit tot Europa’s beroemdste hypnotiseur. Toch verloopt zijn carrière niet voorspoedig en krijgt hij veel kritiek te verduren. Zo zou hij mensen voor gek zetten en zouden de shows niet zonder gevaar zijn. Als in 1995 de twee Belgische meisjes An en Eefje spoorloos verdwijnen na een bezoek aan zijn hypnoseshow, wijzen vingers ten onrechte naar Rasti Rostelli. Een gebeurtenis die hem jarenlang achtervolgt. Toch werkt hij hard aan grote comeback en gaat samen met opvolger Menno Bandini, weer het podium op. De Videoland Original documentaire ‘Rasti Rostelli: The Show Must Go On’ is vanaf woensdag 30 november in zijn geheel exclusief te zien bij Videoland.

In het tweeluik ‘Rasti Rostelli: The Show Must Go On’ vertellen onder meer Hans Klok, Brutale meiden Tatum en Jennifer, Fajah Lourens maar ook oud-deelnemers aan de hypnose show over hun eigen ervaringen met de meesterhypnotiseur. De beroemdste hypnotiseur van Europa liet in duizenden shows met spraakmakende acts zijn publiek in totale verbijstering achter. Citroenen die met schil en al gegeten werden, alsof het zoete perziken waren. Getrouwde vrouwen die plotsklaps verliefd raakten op de hypnotiseur en op het podium om hem ‘vochten’. Met zijn hypnose kreeg Rasti Rostelli alles voor elkaar. Maar zoals elke ‘hoge boom’ kreeg ook Rasti Rostelli in zijn carrière te maken met kritiek: het was plat vermaak en er werden vraagtekens gezet bij de handelwijze van de hypnotiseur. Normaal gesproken praat Roland principieel weinig over zijn privéleven. Het zou de magie wegnemen rond zijn persoon. Voor de eerste keer geeft hij in deze documentaire tóch een exclusief inkijkje.



Regisseur Manon Hoornstra: “Rasti Rostelli is één van de bekendste, maar ook meest mysterieuze artiesten uit mijn jeugd. Zijn comeback was voor ons de perfecte aanleiding om hem in de aanloop daarnaartoe te gaan volgen en hem zijn boeiende levensverhaal te laten vertellen.”



Roland van den Berg: “Ik ervaar de documentaire als een eerbetoon aan mijn 40-jarige carrière, het laat alle hoogtepunten zien maar ook mijn dieptepunten. Hypnose is krachtig en je kan er veel mee bereiken. Heel veel mensen geloven niet in hypnose of vinden het eng. Ik hoop dat ik dit vooroordeel weg kan nemen.”



‘Rasti Rostelli: The Show Must Go On’ is geregisseerd door Manon Hoornstra en geproduceerd door Concept Street. Vanaf woensdag 30 november is de tweedelige documentaire exclusief te zien bij Videoland.

Credit: Concept Street