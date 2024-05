Mei Plasticvrij: 3 redenen die jou overtuigen om mee te doen dit jaar

Laatst geüpdatet op mei 8, 2024 by Redactie

Het is Mei Plasticvrij. Veel mensen gebruiken deze maand minder wegwerpplastic. Wist je dat we in Nederland gemiddeld per huishouden 490 kilo afval produceren? Een groot deel hiervan komt van verpakkingen die je na gebruik meteen weggooit. Bijvoorbeeld de beker van een koffie to go. Of de bak waar een maaltijdsalade in zit. Dit soort wegwerpplastic is vaak makkelijk te vervangen door herbruikbare producten. Hieronder lees je drie redenen om wegwerpplastic in mei (en daarna) te vervangen voor herbruikbare producten.

1. Goed voor je portemonnee

Haal je een koffie of koop je een broodje? Ondernemers rekenen een extra bedrag voor de wegwerpverpakkingen van bekers of bakjes waarin je bestelling komt. Met een herbruikbare beker of bakje ben je daarom een stuk goedkoper uit. Zeker als je regelmatig koffie of lunch haalt. Bovendien krijg je op veel plekken met een eigen beker of bakje juist korting. Een win-win dus! Zorg er dus voor dat je eigen koffiebeker in je tas hebt zitten, of vraag alleen een servet bij je afhaalbroodje in plaats van een zakje.

2. Minder afval in huis

Een huishouden produceert per dag gemiddeld 1,3 kilo afval. Door het gebruik van herbruikbare producten help je een deel van dat afval voorkomen. Boterhamzakjes kun je vervangen worden door een broodtrommel en plastic flesjes door een herbruikbare waterfles. Sinds Lonneke herbruikbare producten gebruikt krijgt ze de afvalbak minder vaak gevuld: “Toen ik afval wilde gaan verminderen, keek ik in mijn afvalbak om te zien waar ik het anders kon aanpakken. Nu gebruik ik al een poosje herbruikbare waterflessen, mokken en afwasbare zakken voor mijn brood. Maar ik ben ook overgestapt op shampoo bars in plaats van shampoo uit flessen en losse thee in plaats van theezakjes. Daardoor staat de afvalbak lang niet meer altijd langs de straat. Dat geeft mij een goed gevoel, daar doe ik het voor.”

3. Goed voor Nederland

Elke dag gooien we alleen al in Nederland 19 miljoen bekers en voedselverpakkingen die plastic bevatten weg. Terwijl die slechts één keer zijn gebruikt. Onnodig veel afval dat vaak op straat en in de bosjes belandt. Door het gebruik van herbruikbare producten draag jij bij aan een schoner Nederland. Minder afval betekent minder zwerfafval, en dus schonere straten voor kinderen om in te spelen.

Jij en Mei Plasticvrij

Naast het meenemen van een herbruikbare beker, een bakje of bestek zijn er nog talloze manieren waarop jij minder wegwerpplastic kunt gebruiken in mei (en de rest van het jaar). Alle kleine beetjes helpen om van hergebruik de norm te maken.

Hergebruik de norm

Om de afvalberg te verkleinen en het zwerfafval in Nederland terug te dringen gelden sinds 1 juli 2023 nieuwe regels. Je betaalt sindsdien extra voor bekers en bakjes die (deels) zijn gemaakt van plastic als je eten of drinken afhaalt of laat bezorgen. En sinds 1 januari 2024 krijg je een herbruikbare beker of bakje als je iets eet of drinkt in een sportclub, café of attractiepark. Deze regels zijn onderdeel van de regelgeving tegen wegwerpplastic.