Menopauze: tips voor huid- en haarverzorging

Het huidverouderingsproces is uiterst complex. Veroudering is het gevolg van UV-straling, vervuiling en stress (extrinsieke veroudering), evenals genetica en hormonen (intrinsieke veroudering). De menopauze veroorzaakt een grote toename van intrinsieke veroudering bij vrouwen. Dit komt omdat vrouwen na de menopauze last hebben van een enorme daling van het hormoon oestrogeen. Oestrogeen speelt een rol bij verschillende processen in het hele lichaam en de receptoren (ERα + ERβ) worden op verschillende celtypen aangetroffen. In de huid kan oestrogeen cellen binden en beïnvloeden, zoals de epidermale keratinocyten, dermale fibroblasten en melanocyten. We geven hier tips voor postmenopauzale huid- en haarverzorging.

1) Verhoog de collageenproductie met geavanceerde huidverzorging en huidsupplementen

Collageen is het belangrijkste structurele eiwit in de huid dat het sterk en stevig houdt. Na de menopauze is een afname van oestrogeen gekoppeld aan een daling van het collageengehalte in de huid. Collageen daalt met een snelheid van 2% per jaar, en naar schatting kan het totale collageen in de eerste 5 jaar van de menopauze met maar liefst 30% afnemen. Deze dramatische verandering vermindert de elasticiteit van de huid, waardoor rimpels en verslapping ontstaan. Bovendien begint de huid dun te worden.



Investeren in geavanceerde cosmeceutische huidverzorging die de productie van collageen kan stimuleren uit cellen die fibroblasten worden genoemd, helpen collageen te behouden en rimpels te verminderen. Actuele producten die vitamine A en op peptiden gebaseerde technologieën of nutraceutische supplementen met biologisch beschikbare collageenpeptiden en vitamine C bevatten, zijn allemaal wetenschappelijk bewezen om precies dit te doen.​

2) Hydrateer de huid intensief met hydrators op olie- en waterbasis

Oestrogeen helpt het vochtgehalte in de huid op peil te houden. Dit komt omdat het de talgniveaus van de huid kan verhogen door regulering van groeifactoren. Aangezien oestrogeen na de menopauze daalt, kan de huid erg droog en dof worden. Er is een afname van hydrofiele moleculen in de dermis, glycosaminoglycanen genaamd. Deze moleculen binden en slaan water op, en daarom is het gebruikelijk dat de postmenopauzale huid een laag watergehalte heeft.



Topische huidverzorging kan de huid voorzien van glycosaminoglycaanmoleculen of andere waterbindende actieve stoffen om de huid voller te maken en het watergehalte te herstellen. Goede voorbeelden zijn hydraterende serums die hyaluronzuur met meerdere molecuulgewichten bevatten. Daarnaast zal het volgen van hydraterende serums met op olie gebaseerde moisturizers met huidbarrièreherstellende lipiden zoals ceramiden, vetzuren of niacinamide het vermogen van de huid om vocht vast te houden verbeteren.

3) Bescherm de huid met ontstekingsremmende actieve ingrediënten

Na de menopauze heeft de huid ook een verminderd vermogen om zichzelf te verdedigen tegen omgevingsstressoren en kan het wondgenezend vermogen verminderen. De huid vertoont een afname van ontstekingsremmende eiwitten TGF-B1 en IGF-1 en kan vaak chronisch ontstoken raken.



Antioxidanten en ontstekingsremmende actieve ingrediënten zoals vitamine C, vitamine E, glutathion, resveratrol en co-enzym Q10 kunnen helpen de huid beter te beschermen tegen omgevingsstressoren en ontstekingen te voorkomen. Bovendien zal een dergelijke actieve stof bestaande ontstekingen helpen verminderen om een ​​soepele teint te creëren.



Antioxidanten kunnen onstabiele moleculen zijn en moeten daarom worden geformuleerd in geavanceerde cosmeceutische formuleringen om hun potentie te behouden. Dit kan met actuele huidverzorging en huidsupplementen.

4) Stimuleer de haargroeicyclus met technologieën van de volgende generatie

Oestrogeen heeft het vermogen om in te werken op de haarzakjes. Het kan de haargroeifase van de haarcyclus verhogen en de rustfase verminderen.​ Na de menopauze, wanneer het oestrogeen daalt, is het heel gewoon om dunner wordend haar te zien.



Nieuwe generatie haarverzorgings- en haarsupplementen zullen actieve ingrediënten gebruiken waarvan klinisch is bewezen dat ze zich aan de haarzakjes binden en de haargroei stimuleren. Voorbeelden zijn extracten van erwtenspruiten die de genexpressie van de haargroei kunnen beïnvloeden, of bevorderende peptiden die signalen vanaf het huidoppervlak naar de haarzakjes geeft.