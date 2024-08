Mensen die als wijs worden gezien, delen deze kenmerken

Laatst geüpdatet op augustus 28, 2024 by Redactie

Wat maakt iemand wijs? Mensen zien wijsheid door de lens van het toepassen van kennis en logisch denken, en het overwegen van de gevoelens en percepties van anderen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek onder leiding van onderzoekers van de Universiteit van Waterloo, die percepties van wijsheid in 12 landen en vijf continenten hebben bekeken.Onderzoekers onderzochten de onderliggende principes die bepalen wie we als wijs beschouwen in politiek leiderschap, wetenschap en het dagelijks leven. In verschillende culturen kwamen de oordelen van deelnemers samen op twee dimensies: reflectieve oriëntatie en sociaal-emotioneel bewustzijn. Reflectieve oriëntatie omvat kenmerken zoals logisch denken, emotiebeheersing en toepassing van kennis. Sociaal-emotioneel bewustzijn omvat kenmerken zoals zorg voor de gevoelens van anderen en aandacht voor sociale context.“Tot onze verrassing kwamen de twee dimensies naar voren in alle culturele regio’s die we bestudeerden, en beide werden geassocieerd met expliciete toeschrijving van wijsheid,” zei Dr. Maksim Rudnev, een postdoctoraal onderzoeksmedewerker in de psychologie in Waterloo en hoofdauteur.Het onderzoek suggereert hoe mensen over de hele wereld leiders, docenten en anderen in invloedrijke posities kunnen beoordelen, steunen en vertrouwen. Een voorbeeld is hoe mensen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en de huidige president Joe Biden zien.“Hoewel beide dimensies van wijsheid samenwerken, associëren mensen wijsheid meer met de reflectieve oriëntatie. Als iemand wordt gezien als niet in staat om te reflecteren en logisch te denken, dan zal de perceptie van hen als sociaal-emotioneel competent en moreel niet compenseren,” zei Dr. Igor Grossmann, de senior corresponderende auteur en de directeur van het Wisdom and Culture Lab aan de Universiteit van Waterloo. “Je kon het zien in de directe nasleep van het beruchte Trump-Biden 2024 presidentiële debat: beide kandidaten leken niet reflectief, maar Trump leek het debat te hebben gewonnen, waarbij veel kijkers Biden zagen als sociaal-emotioneel goedbedoelend maar cognitief zwak.”De samenwerking tussen 26 onderzoeksinstellingen werd gecoördineerd door het Geography of Philosophy-consortium en omvatte onderzoekers uit Noord- en Zuid-Amerika (Canada, VS, Ecuador en Peru), Azië (China, India, Japan en Zuid-Korea), Afrika (Marokko en Zuid-Afrika) en Europa (Slowakije).Het onderzoek omvatte 2.707 deelnemers uit 16 sociaal-economisch en cultureel diverse groepen. Ze werden gevraagd om 10 personen, waaronder wetenschappers, politici en leraren, te vergelijken in de context van het maken van een moeilijke keuze in een real-life scenario zonder een duidelijk goed of fout antwoord. De deelnemers werd vervolgens gevraagd om de mate van wijsheid van deze personen en zichzelf te beoordelen. De gegevens werden geanalyseerd om onderliggende dimensies te identificeren die de perceptie van wijsheid onder personen en tussen groepen bepalen.“Interessant genoeg beschouwden onze deelnemers zichzelf als inferieur aan de meeste voorbeelden van wijsheid met betrekking tot reflectieve oriëntatie, maar waren ze minder zelfbewust als het gaat om sociaal-emotionele kenmerken”, aldus Rudnev.“Het begrijpen van percepties van wijsheid over de hele wereld heeft implicaties voor leiderschap, onderwijs en interculturele communicatie. Het is de eerste stap in het begrijpen van universele principes in hoe anderen wijsheid van mensen in verschillende contexten waarnemen.”