Mensen die goed nieuws geheim houden voelen zich vaak energiek

Hoewel mensen vaak goed nieuws willen delen zodra ze het vernemen, heeft een onderzoek uitgewezen dat het geheimhouden van goed nieuws voordat het aan iemand anders wordt verteld ervoor kan zorgen dat mensen zich energieker en levendiger voelen.

“Tientallen jaren van onderzoek naar geheimhouding suggereren dat het slecht is voor ons welzijn, maar dit werk heeft alleen onderzoek gedaan naar het bewaren van geheimen die negatieve gevolgen hebben voor ons leven. Is geheimhouding inherent slecht voor ons welzijn of komen de negatieve effecten van geheimhouding vaak voort uit het bewaren van negatieve geheimen?” vroeg hoofdauteur Michael Slepian, PhD, universitair hoofddocent bedrijfskunde aan Columbia University. “Hoewel negatieve geheimen veel vaker voorkomen dan positieve geheimen, beginnen sommige van de meest vreugdevolle gebeurtenissen in het leven als geheimen, waaronder geheime huwelijksaanzoeken, zwangerschappen, verrassingsgeschenken en opwindend nieuws.”



Uit een voorstudie onder 500 mensen bleek dat 76% zei dat het eerste wat ze zouden doen als ze goed nieuws hoorden, het met iemand delen. Maar er zijn veel positieve levensgebeurtenissen die mensen geheim willen houden, zoals een huwelijksaanzoek, een gewenste zwangerschap of veel geld uitgeven van een luxe aankoop.



Onderzoekers voerden vijf experimenten uit met meer dan 2.500 deelnemers om te begrijpen wat mensen motiveert om positieve geheimen te bewaren, en hoe het bewaren van een positief geheim iemand kan beïnvloeden in vergelijking met een geheim dat zij bewaren omdat zij het als onaangenaam of gênant beschouwen.



In één experiment kregen de deelnemers een lijst te zien met bijna veertig veelvoorkomende soorten goed nieuws, waaronder zaken als geld sparen, een cadeau voor zichzelf kopen of een schuld verminderen. Vervolgens gaven de deelnemers aan welk goed nieuws ze op dat moment hadden en welke ze geheim hadden gehouden. Sommige deelnemers werd gevraagd na te denken over het goede nieuws dat ze geheim hielden, terwijl anderen nadachten over goed nieuws dat niet geheim was, en vervolgens beoordeelden hoe energiek ze werden van het nieuws en of ze van plan waren het nieuws met iemand anders te delen.



De onderzoekers ontdekten dat mensen gemiddeld veertien tot vijftien goede nieuwsberichten hadden, waarvan er gemiddeld vijf tot zes geheim werden gehouden. De deelnemers die nadachten over hun positieve geheimen gaven aan zich energieker te voelen dan de deelnemers die nadachten over hun goede nieuws dat niet geheim was. Mensen die aangaven dat ze van plan waren hun nieuws met anderen te delen, gaven ook aan zich energieker te voelen, of het nieuws nu geheim was of niet.



“Positieve geheimen die mensen verkiezen te bewaren, zouden hen een goed gevoel moeten geven, en positieve emotie is een bekende voorspeller van een energiek gevoel”, zegt Slepian. Maar de onderzoekers ontdekten in vier vervolgonderzoeken dat positieve geheimen mensen ook om een andere reden energie geven.



In een van die experimenten werd de deelnemers een lijst met veelvoorkomende vormen van goed nieuws getoond en werd hen gevraagd het nieuws te selecteren dat hen waarschijnlijk in de nabije toekomst zou overkomen. De ene groep deelnemers stelde zich vervolgens voor dat ze het goede nieuws geheim hielden totdat ze het later die dag aan hun partner vertelden, terwijl een andere groep zich voorstelde dat ze hun partner momenteel niet konden bereiken en het hen dus pas later op de dag konden vertellen. Wanneer deelnemers zich voorstelden de informatie achter te willen houden om de onthulling verrassend te maken, waren ze energieker dan wanneer ze de informatie niet konden onthullen.



In een ander experiment werd de deelnemers gevraagd zich een actueel positief geheim te herinneren (een geheim waar ze zich goed over voelden), een huidig negatief geheim (een geheim waar ze zich slecht over voelden) of gewoon een actueel geheim. De onderzoekers ontdekten dat mensen vooral positieve geheimen bewaren om interne of persoonlijke redenen, en niet omdat ze zich door druk van buitenaf gedwongen voelden om de informatie geheim te houden.



In tegenstelling tot negatieve of gênante geheimen, die vaak worden beheerst door druk of angst van buitenaf, zorgden positieve geheimen ervoor dat mensen zich opgelucht voelden als ze ervoor konden kiezen de informatie geheim te houden, aldus Slepian.



“Mensen bewaren vaak positieve geheimen voor hun eigen plezier, of om een verrassing spannender te maken. In plaats van gebaseerd te zijn op externe druk, worden positieve geheimen vaker gekozen vanwege persoonlijke verlangens en interne motieven”, zei hij. “Als we het gevoel hebben dat onze acties voortkomen uit onze eigen verlangens en niet uit externe druk, voelen we ons ook klaar om alles aan te pakken wat ons te wachten staat.”



De onderzoekers ontdekten ook dat het geheimhouden van goed nieuws ervoor kan zorgen dat mensen zich energiek en levend voelen, ongeacht of ze die informatie later met iemand willen delen of niet.

“Mensen doen soms hun uiterste best om het onthullen van een positief geheim te orkestreren om het des te spannender te maken. Dit soort verrassingen kunnen intens plezierig zijn, maar verrassing is de meest vluchtige van onze emoties”, aldus Slepian. “Door extra tijd te hebben – dagen, weken of zelfs langer – om ons de vreugdevolle verrassing op het gezicht van iemand anders voor te stellen, kunnen we meer tijd besteden aan dit opwindende moment, ook al is het maar in onze eigen gedachten.”