Mensen slapen het minst van begin 30 tot begin 50

Mensen slapen halverwege de volwassenheid minder dan in de vroege en late volwassenheid, volgens een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers van de UCL, de Universiteit van East Anglia en de Universiteit van Lyon. De slaapduur neemt af in de vroege volwassenheid tot de leeftijd van 33, en neemt dan weer toe op de leeftijd van 53. De studie, waaraan 730.187 deelnemers, verspreid over 63 landen, deelnamen, onthulde hoe slaappatronen tijdens het leven veranderen en hoe ze verschillen tussen landen.

Studiedeelnemers speelden de mobiele game Sea Hero Quest, een burgerwetenschappelijke onderneming ontworpen voor neurowetenschappelijk onderzoek, gemaakt door Deutsche Telekom in samenwerking met Alzheimer’s Research UK, UCL, UEA en game-ontwikkelaars Glitchers. Ontworpen om het onderzoek naar Alzheimer te ondersteunen door licht te werpen op verschillen in ruimtelijke navigatiemogelijkheden, hebben meer dan vier miljoen mensen Sea Hero Quest gespeeld, wat heeft bijgedragen aan tal van onderzoeken in het project als geheel.



Naast het voltooien van taken die het navigatievermogen testen, wordt iedereen die het spel speelt gevraagd om vragen over demografische kenmerken te beantwoorden, evenals andere vragen die nuttig kunnen zijn voor neurowetenschappelijk onderzoek, zoals over slaappatronen.



De onderzoekers, onder leiding van professor Hugo Spires (UCL Psychology & Language Sciences) en dr. Antoine Coutrot (CNRS, Universiteit van Lyon), ontdekten dat mensen in de steekproef gemiddeld 7,01 uur per nacht slapen, terwijl vrouwen gemiddeld 7,5 minuten langer slapen dan mannen. Ze ontdekten dat de jongste deelnemers aan de steekproef (minimumleeftijd 19 jaar) het meest sliepen, en dat de slaapduur afnam gedurende de jaren 20 en begin 30, voordat ze een plateau bereikten tot begin 50 en het weer toenam. Het patroon, inclusief de nieuw geïdentificeerde sleutelmomenten van 33 jaar wanneer slaapplateaus afnemen en 53 jaar voor slaap om weer te stijgen, was hetzelfde voor mannen en vrouwen, en in alle landen en opleidingsniveaus.



De onderzoekers zeggen dat de afname van de slaap tijdens het midden van het leven te wijten kan zijn aan de eisen van de kinderopvang en het beroepsleven.



Professor Spiers zei: “Eerdere studies hebben associaties gevonden tussen leeftijd en slaapduur, maar dit is onze eerste grote studie die deze drie verschillende fasen in de levensloop identificeert. We ontdekten dat mensen over de hele wereld minder slapen tijdens de volwassenheid, maar gemiddelde slaapduur varieert tussen regio’s en tussen landen.”

Mensen die rapporteren dat ze het meest slapen, bevinden zich in Oost-Europese landen zoals Albanië, Slowakije, Roemenië en de Tsjechische Republiek, rapporteren 20-40 minuten extra slaap per nacht en het minst in Zuidoost-Aziatische landen, waaronder de Filippijnen, Maleisië en Indonesië. Mensen in het Verenigd Koninkrijk meldden dat ze iets minder sliepen dan gemiddeld. In landen dichter bij de evenaar sliepen mensen wat minder.



De onderzoekers ontdekten dat het navigatievermogen voor het grootste deel van de steekproef niet werd beïnvloed door de slaapduur, behalve bij oudere volwassenen (54-70 jaar) van wie de optimale slaapduur zeven uur was.