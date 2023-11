Menstruatie en borstvoeding – wat alle nieuwe moeders moeten weten

Laatst geüpdatet op november 3, 2023 by Redactie

Tijdens de negen maanden van de zwangerschap heb je waarschijnlijk je menstruatie gemist, maar als de zwangerschap voorbij is, begin je misschien na te denken over wanneer de menstruatiecyclus weer begint. Wanneer je je menstruatie terugkrijgt, hangt grotendeels af van hoe snel je lichaam herstelt van de zwangerschap en of je je baby borstvoeding geeft of niet. We geven antwoord op drie veelgestelde vragen over menstruatie en borstvoeding.

Wanneer komt de menstruatie terug?

Hoe zwangerschap en bevalling de ovulatie en menstruatie beïnvloeden, verschilt van vrouw tot vrouw. Sommige vrouwen menstrueren enkele maanden of zelfs langer niet, terwijl anderen ondanks borstvoeding al zes weken na de bevalling weer menstrueren. Tijdens het geven van borstvoeding komen hormonen vrij die de ovulatie remmen en ervoor zorgen dat de menstruatie meestal niet optreedt, dit wordt amenorroe genoemd.



Als je je baby uitsluitend borstvoeding geeft, is het mogelijk dat er enkele maanden geen ovulatie plaatsvindt, maar het is belangrijk om te onthouden dat borstvoeding geen veilige anticonceptiemethode is. Je kunt zwanger worden, ook al geef je borstvoeding! Gebruik altijd een anticonceptiemiddel, ook als je borstvoeding geeft, als je niet zwanger wilt worden. Overleg met je verloskundige om een ​​geschikte anticonceptiemethode te vinden.



De afstoting na de bevalling moet niet worden verward met menstruatie en gedurende de eerste zes tot acht weken mag je geen menstruatiebescherming gebruiken die in de vagina wordt ingebracht.

Wat zijn de voordelen van borstvoeding?

Borstvoeding is een gemakkelijke manier om ervoor te zorgen dat je baby alle belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt die hij nodig heeft om te groeien en zich te ontwikkelen. Moedermelk geeft je baby de perfecte mix van vitamines, eiwitten en vetten in een licht verteerbare formule. Borstvoeding versterkt ook het immuunsysteem van de baby omdat moedermelk natuurlijke antistoffen bevat die je baby helpen beschermen tegen virussen en bacteriën en de ontwikkeling van allergieën voorkomen. Het enige wat het kind extra nodig heeft is vitamine D, deze geef je vanaf dat het kindje een week is tot het kindje 2 jaar is.

Wat gebeurt er als ik mijn kind geen borstvoeding wil of kan geven?

Soms werkt borstvoeding niet en soms is borstvoeding zelfs geen optie. Het wel of niet geven van borstvoeding is aan elke ouder en is niets om je voor te schamen of schuldig te voelen, en er is ondersteuning beschikbaar bij de verloskundige kliniek. In plaats van moedermelk kan tijdens de eerste zes maanden van het leven van het kind een vervangende moedermelk worden gegeven. Moedermelkformule is qua samenstelling vergelijkbaar met moedermelk en baby’s die flesvoeding krijgen, doen het vaak net zo goed als baby’s die moedermelk krijgen. De vervanging biedt echter niet dezelfde bescherming tegen infecties als moedermelk, omdat het geen antistoffen van de moeder bevat.

Wanneer je de baby huid op huid met de borst en met oogcontact flesvoeding geeft, bevredig je de behoefte van het kind aan geborgenheid, nabijheid en aanraking. Bij flesvoeding kan de partner ook helpen bij het voeden en krijgt zo de kans om een ​​band met de baby op te bouwen.

Als je gedeeltelijk of helemaal geen borstvoeding geeft, komt de ovulatie sneller op gang en daarmee ook de menstruatie. Als de menstruatiecyclus weer op gang is gekomen, is het prima om een ​​menstruatiecup of andere bescherming te gebruiken. Als je voor de zwangerschap een menstruatiecup hebt gebruikt, is het misschien tijd om over te stappen op een grotere cup.