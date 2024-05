Menstruatie na een keizersnede – dit is wat je kunt verwachten

Laatst geüpdatet op mei 10, 2024 by Redactie

Een vrouw kan op verschillende manieren bevallen; vaginaal of met een geplande of spoedkeizersnede, afhankelijk van de urgentie om de baby uit de baarmoeder te halen. Als de keizersnede dringend of onmiddellijk is, komt dit vaak als een verrassing voor de vrouwen die een vaginale bevalling verwachtten. Wat kun je verwachten in de eerste menstruatie na een keizersnede en wat gebeurt er met de menstruatie?

Lees ook: Zo bereid je je voor op een gezonde zwangerschap

Tijdens de postpartumperiode, de eerste 6-8 weken na een bevalling en tijdens het herstel na een keizersnede komen vaginale bloedingen en afscheiding vaak voor. Dit worden afstoting genoemd en komen voor bij zowel keizersneden als vaginale bevallingen. De afstoting komt van de wond die de placenta heeft achtergelaten nadat deze is losgemaakt van de baarmoederwand.



De afstoting is meestal sterker in de eerste paar dagen na de bevalling en neemt daarna af naarmate de baarmoeder samentrekt tot zijn normale grootte. Gedurende de 4-6 weken dat het normaal is om te bloeden, kan de kleur, geur en consistentie van de afscheiding ook variëren. Wanneer de baarmoeder samentrekt, is het gebruikelijk om een ​​knarsende pijn te voelen, dit wordt vaak meer gevoeld bij nieuwe moeders en als men borstvoeding geeft. Er zijn echter bepaalde symptomen waar men op moet letten.

Zoek medische hulp als je een van de volgende symptomen ervaart:

Zeer hevig bloeden – bloeden dat aanzienlijk heviger is dan je normaal gewend bent, en je moet je maandverband al na een paar uur vervangen.

Ernstige pijn – pijn die je verhindert om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, die niet overgaat na pijnstillers, of die je ’s nachts wakker houdt.

Koorts – noch afstoting, noch de eerste periode na de bevalling mag koorts veroorzaken.

Ongebruikelijke afscheiding – vaginale afscheiding is normaal na de bevalling. Als de afscheiding echter geel/groen van kleur wordt of gepaard gaat met een vieze geur, wordt verdere beoordeling aanbevolen.

Langdurige bloeding – bloeding die langer dan zes weken na de bevalling aanhoudt, of een periode die langer duurt dan normaal (meer dan 10 dagen).

Gemiste menstruatie – als de menstruatie niet binnen zes maanden is teruggekeerd bij vrouwen die geen borstvoeding geven, moet dit verder worden onderzocht.

Wanneer de menstruatie weer begint, is het niet ongebruikelijk dat deze anders wordt ervaren dan voor de zwangerschap.



Wanneer de menstruatie terugkeert na de bevalling, ongeacht hoe men is bevallen, kan deze verschillen van hoe het was vóór de zwangerschap. De vrouwen die een keizersnede hebben ondergaan, kunnen kleine verschillen ervaren in vergelijking met degenen die een vaginale bevalling hebben ondergaan. De eerste tijd na een keizersnede is het gebruikelijk om zwaardere menstruaties te hebben en het is niet ongebruikelijk om sterkere menstruatiepijn te hebben. Dit hangt waarschijnlijk samen met het genezingsproces dat nodig is na een keizersnede, aangezien het tijd kost voor de incisie in de baarmoederwand om volledig te genezen.

Lees ook: Vijf tips voor succes bij het begin van de borstvoeding

Als je ervoor kiest om je baby borstvoeding te geven, kan dit ervoor zorgen dat de menstruatie uitblijft omdat borstvoeding de ovulatie zelf remt. Vrouwen die uitsluitend borstvoeding geven, kunnen merken dat de menstruatie pas terugkeert als ze minder regelmatig borstvoeding gaan geven of helemaal stoppen. Als je ervoor kiest om je baby gedeeltelijk of volledig flesvoeding te geven, kan je menstruatie al 4-6 weken na de bevalling terugkeren.