Mermade Hair lanceert de tool der tools, zo eentje waar iedereen op heeft gewacht: de Mermade Hair Aircurl. Krul, vorm en voeg volume toe mét de kracht van lucht en zonder extreme hitte.

To curl hair, with the power of air

Zeemeerminwaardige waves, eindeloze volume of een fikse krul. Met Mermade’s Aircurl kan het allemaal, je wikkelt simpelweg het haar om de cilinder of gebruikt de de klem om het haar op te rollen en laat de lucht de krul bepalen. De klem biedt volledige controle en met drie warmtestanden, een 360° luchtstroom en een 32 mm cilinder creëer je bijna direct resultaat. Het moge duidelijk zijn: love is in the air.

DOUBLE WAVER: FACTS & FEATURES

• 360° luchtstroom – geventileerd ontwerp rond de cilinder voor sneller drogen.

• 32 mm cilinder – groot formaat voor volumineuze waves en curls

• Drie warmtestanden – lage, gemiddelde en hoge hitte

• Ionentechnologie – keramisch gecoate cilinder met ionentechnologie helpt haar cuticula te verzegelen, glans te creëren en pluizend haar te minimaliseren

• Gebruik op vochtig of droog haar

– gebruik op 90% droog haar voor veerkrachtige krullen of droog haar voor een blow-out met mega volume

• Slanke handgreep – voor eenvoudige styling en het draaien van uw haar

• Draaikoord – 2,5 m snoer met 360 graden rotatie voor eenvoudige bediening

• Universele voltage – gebruik overal ter wereld

“We hebben de Aircurl ontworpen omdat we merkten dat klanten het moeilijk vinden om hun haar te krullen met tools die lucht gebruiken zonder klem die alles onder controle houdt”, -Tara Simich, oprichter van Mermade Hair. Founder Tara Simich

De Aircurl in 1,2,3 stappen:

Stap 1

Begin met bijna droog haar. Verdeel het haar in kleine delen en breng een hittebeschermend product aan.

Stap 2

Begin met een sectie, wikkel het haar om de cilinder of klem het uiteinde van het haar en rol het haar omhoog. Verticaal wikkelen zorgt voor spiraalvormige krullen.

Stap 3

Zet aan en houd 10 seconden vast, of totdat het haar volledig droog is. ‘Set’ de krullen met lage warmte gedurende 5 seconden. Zet uit en herhaal met de overige delen.

MERMADE AIRCURL 76,00 EU o.a. te koop bij Bol.com