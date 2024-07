Met de ‘Photo Selector’ AI van Tinder kan je het kiezen van profielfoto’s makkelijker maken

Laatst geüpdatet op juli 18, 2024 by Redactie

Tinder introduceert ‘Photo Selector’ – een AI-functie waarmee gebruikers moeiteloos hun beste profielfoto’s kunnen kiezen uit een selectie die rechtstreeks van hun toestel zijn gehaald.

Een foto zegt meer dan duizend woorden

Authenticiteit speelt een cruciale rol bij het aantrekken van de juiste match op Tinder. In een recent onderzoek geeft 85% van de singles aan dat hun datingapp-profielen belangrijk zijn om zo authentiek mogelijk over te komen. Daarnaast zegt 52% moeite te hebben met het selecteren van een profielfoto en 68% geeft aan dat een AI-functie voor hulp bij de selectie nuttig zou zijn1.



De meeste single vrouwen geven voorkeur aan mannenprofielen met minstens vier foto’s die echt hun persoonlijkheid weerspiegelen. Mannen die meer dan één foto waar hun gezicht op te zien in hun profiel hebben, vergroten hun kans op een match met vrouwen met 71%. Met Photo Selector biedt Tinder digitale hulp door een selectie foto’s uit de camerarol van gebruikers samen te stellen, zodat gebruikers makkelijker een match kunnen vinden.

Moeiteloos met Photo Selector

Maak gewoon een selfie voor gezichtsherkenning, geef toegang tot je camerarol en laat de AI-technologie een selectie foto’s voor je samenstellen. Jij beslist welke foto’s je uiteindelijk toevoegt aan je profiel.

Gemakkelijker focussen op echte connecties

De komst van smartphones heeft gezorgd voor een nieuwe uitdaging in het digitale tijdperk: een overvloed aan foto’s – een uitdaging die wordt aangepakt met behulp van AI. Singles tussen 18 en 24 jaar geven aan gemiddeld 33 minuten te besteden aan het selecteren van de juiste profielfoto voor hun datingapp, met Photo Selector zal dit een stuk sneller gaan.



“Tinder integreert al jaren technologieën om een veilige, leuke en inclusieve omgeving te creëren. Door AI toe te passen in functies zoals ‘Weet je het zeker?’ en ‘Vind je dit vervelend?’, verbeteren we vertrouwen en veiligheid. Nu AI breed gebruikt wordt, helpen we gebruikers met een van de moeilijkste aspecten van online dating.” zegt Faye Iosotaluno, CEO van Tinder. “Onze visie is om AI te gebruiken als een enabler in de datingreis. We ontwikkelen AI-technologie om je te helpen bij het maken van beslissingen, niet om ze voor je te maken, zoals onze Photo Selector-functie laat zien. Onze toewijding aan onze gebruikers is duidelijk en geldt ook voor onze kijk op AI: we gebruiken innovatieve technologieën om een veilige omgeving te creëren voor mensen om authentieke connecties te maken.”

Tip & Tricks voor de beste profielfoto

Hoewel Photo Selector er is om het selecteren van profielfoto’s makkelijker te maken, zijn er nog altijd bewezen technieken om een beste eerste indruk te maken. Tinder Dating Expert Devyn Simone geeft tips voor het kiezen van profielfoto’s waarmee jij het best uit de verf komt.



In de schijnwerpers: Zie jezelf als de ster van een glamoureuze fotoshoot. Goed belichte foto’s zijn een must; natuurlijk licht is je beste vriend. Zoek op een zonnige dag een mooi schaduwrijk plekje en maak een paar kiekjes. Het is altijd fijn om een paar opties te hebben om uit te kiezen.

Verwarring voorkomen: Niemand wil “Waar is Wally?” spelen met je profielfoto’s. Mensen zijn hier om jou te ontmoeten, niet je hele vriendengroep. Eén groepsfoto is prima, maar houd de rest solo.

Schone lens: Simpel maar cruciaal. Maak de lens van je camera even schoon voordat je foto’s maakt. Haarscherpe en heldere foto’s = direct een upgrade.

Have fun: Je profiel moet een miniverhaal zijn over je leven. Laat verschillende kanten van je persoonlijkheid zien met verschillende foto’s: een portretfoto, een actiefoto (je doet iets waar je van houdt), een sociale foto en een spontane foto. Inspireer mensen om meer te willen weten over jezelf!

Houd het actueel: Eens in de zoveel tijd heeft je profiel een opfrisbeurt nodig! Houd het actueel door minstens één of twee nieuwe foto’s toe te voegen. Recente foto’s laten zien dat je actief bent en houden je profiel nieuw en spannend.



Photo Selector zal vanaf juli beschikbaar zijn in de VS en later deze zomer in Nederland.