Met de stroom meegaan: onderzoek toont aan dat kanalen je humeur een boost geven

Tijd doorbrengen aan kanalen en rivieren houdt verband met je gelukkig en gezond voelen. Onderzoekers melden dat de combinatie van blauwe en groene ruimte met dieren in het wild een grotere impact heeft op het welzijn dan tijd doorbrengen in een omgeving die wordt gekenmerkt door alleen groene ruimte. Het onderzoek is uitgevoerd door King’s College London, Nomad Projects en J & L Gibbons in samenwerking met de Canal & River Trust



De onderzoekers gebruikten Urban Mind, een op smartphones gebaseerde app, om duizenden realtime audits te verzamelen over de locatie en het mentale welzijn van deelnemers.



De resultaten van dit eerste onderzoek in zijn soort lieten positieve associaties zien tussen bezoeken aan kanalen en rivieren en mentaal welzijn, evenals een positieve ervaring voor gevoelens van veiligheid en sociale inclusie in vergelijking met alle andere soorten omgevingen (zoals binnen of buiten in een stedelijke omgeving of in de buurt van groene ruimten).



Andrea Mechelli, Professor of Early Intervention in Mental Health, King’s College London, merkte op: “Kanalen en rivieren bevatten niet alleen water, maar ook een overvloed aan bomen en planten, wat betekent dat hun vermogen om het mentale welzijn te verbeteren waarschijnlijk te wijten is aan de vele voordelen verbonden aan zowel groene als blauwe ruimtes. Kanalen en rivieren bieden ook onderdak aan een scala aan dieren in het wild, en we weten uit ander onderzoek dat er een positief verband bestaat tussen het ontmoeten van dieren in het wild en mentaal welzijn. Samengevat bieden deze bevindingen een wetenschappelijke basis voor wat we dachten over water en welzijn en ondersteunen ze het voorstel dat bezoeken aan kanalen en rivieren een rol spelen bij het ondersteunen van de geestelijke gezondheid.”

Uit de studie bleek dat het bezoeken van kanalen en rivieren geassocieerd was met een grotere verbetering van het mentale welzijn, en deze relatie was nog steeds aanwezig wanneer rekening werd gehouden met individuele variatie als gevolg van leeftijd, geslacht, opleiding, etniciteit en een diagnose van een psychische aandoening. Mensen meldden ook aanhoudende verbeteringen in hun mentale welzijn tot 24 uur nadat het bezoek had plaatsgevonden.



Dr. Amir Khan, Canal & River Trust Ambassador verklaarde: “Als huisarts en natuurliefhebber is het geweldig om te zien dat wetenschappelijke studies hebben bevestigd wat velen van ons intuïtief al wisten: dat tijd doorbrengen aan het water, en kanalen in het bijzonder, goed is voor je welzijn.



“Er wonen maar liefst negen miljoen mensen binnen 1 km van een kanaal en of je nu op zoek bent naar een gratis alternatief voor de sportschool, een autovrij woon-werkverkeer of de winkel, of misschien gewoon een plek om met familie of vrienden rond te hangen, ik dring er echt bij iedereen op aan om deze zomer hun #HappyPlaceByWater te vinden.”