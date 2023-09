Met deze 4 vaardigheden blijven managers aan de top

Laatst geüpdatet op september 20, 2023 by Redactie

De constant evoluerende bedrijfsomgeving stelt managers altijd voor nieuwe uitdagingen. Om aan de top te blijven, moeten leidinggevenden zich daarom snel kunnen aanpassen aan nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen en deze met succes kunnen integreren in hun bedrijfsstrategie. Als je niet met je tijd meegaat en je opleiding niet voortzet, kun je vaak niet aan je verplichtingen voldoen. Beroepsopleiding zou daarom idealiter deel moeten uitmaken van het dagelijks leven van elke manager. In dit artikel wordt nader samengevat welke vier vaardigheden en bijscholingen managers nodig hebben en dienen te volgen.

Lees ook: Klimmen in het topmanagement – 5 tips

1. Digitale competentie

Digitale competentie is essentieel in de huidige zakenwereld. De voortschrijdende digitalisering beïnvloedt bijna alle aspecten van het bedrijf, van klantloyaliteit tot marketing tot productie. Managers moeten weten welke digitale technologieën relevant zijn voor hun bedrijf en hoe ze deze het beste kunnen gebruiken. Het gaat niet alleen om technische kennis, maar ook om een ​​diep begrip van de mogelijkheden en grenzen van digitale tools.



Om hun digitale vaardigheden te verbeteren, moeten managers zich regelmatig informeren over actuele trends en ontwikkelingen en gerichte trainingen volgen. Zo zijn er online marketing trainingen of diverse seminars over social media marketing, data analytics of cybersecurity. Het loont ook de moeite om experts op het gebied van digitale transformatie te raadplegen om specifieke strategieën te ontwikkelen en te implementeren.

2. Agile management

Agile management is een aanpak die tot doel heeft snel te reageren op veranderingen en flexibel te zijn. Het gaat erom de organisatie zo in te richten dat ze zich snel kan aanpassen aan nieuwe eisen en flexibel kan inspelen op klantbehoeften en veranderingen in de markt. Agile managers moeten in staat zijn om teams te motiveren en te inspireren en hen de vrijheid en verantwoordelijkheid te geven om hun doelen te bereiken.



Om agile management onder de knie te krijgen, moeten managers door professionele training leren hoe ze agile methoden zoals Scrum of Kanban kunnen gebruiken en hoe ze teams succesvol kunnen leiden. Het is ook belangrijk om de cultuur van het bedrijf zo te ontwerpen dat deze flexibel en aanpasbaar is. Agile managers moeten openstaan ​​voor feedback en snel kunnen reageren op nieuwe informatie.

3. Innovatiemanagement

Innovatie is de sleutel tot succes in de huidige zakenwereld. Om succesvol te zijn in een constant veranderende omgeving, moeten bedrijven voortdurend nieuwe ideeën en concepten ontwikkelen. Innovatiemanagement verwijst naar het proces van brainstormen, ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten of diensten. Managers moeten innovatiestrategieën kunnen ontwikkelen en implementeren om concurrerend te blijven.



Om innovatiemanagement onder de knie te krijgen, moeten managers leren hoe ze creatieve processen kunnen stimuleren en hoe ze innovatie kunnen integreren in de bedrijfscultuur. Het is ook belangrijk om een ​​goed begrip te hebben van de behoeften van de klant en de markt om innovatieve ideeën te genereren. Managers ontwikkelen dit ook in bijbehorende marketingtrainingen. Door het gebruik van technologieën als big data en artificiële intelligentie kunnen managers ook datagedreven beslissingen nemen en gericht innovaties stimuleren.

Lees ook: 6 manieren hoe managers betere relaties met hun team kunnen creëren

4. Leiderschap en Soft Skills

Naast de bovengenoemde hard skills zijn ook leiderschap en soft skills cruciaal voor managers. Als leider moet je een team kunnen motiveren, inspireren en leiden. Je moet conflicten oplossen, beslissingen nemen en verantwoordelijkheid nemen. Soft Skills zoals communicatieve vaardigheden, empathie, teamwerk en conflicthantering zijn essentieel en kunnen worden aangeleerd in professionele trainingen.



Om leiderschap en soft skills te verbeteren, zouden managers daarom moeten deelnemen aan training en coaching om hun vaardigheden uit te breiden en te verbeteren. Je kunt ook feedback krijgen van collega’s en medewerkers om je sterke en zwakke punten te identificeren en eraan te werken.