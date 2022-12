Met deze 7 tips bespaar je energie in de keuken

Laatst geüpdatet op december 30, 2022 by Redactie

Langzaam maar zeker wordt het kouder. Wat betekent dat we waarschijnlijk allemaal ook meer thuis zullen blijven. Ook koken en bakken we meer tijdens de koudere maanden, omdat het gevoel van stoom afblazen in de keuken in deze tijd van het jaar net even anders is dan in de zomer. Misschien komt dat door de feestdagen of de gezelligheid van binnen blijven en nog meer genieten van het koken en bakken.



Dit jaar zal het echter waarschijnlijk iets moeilijker zijn om van je tijd thuis te genieten, omdat we ons zorgen maken over de stijgende kosten van elektriciteit en gas (om nog maar te zwijgen over de al stijgende prijzen van basisproducten zoals voedsel). Het is waarschijnlijk een uitdaging voor ons allemaal, maar vooral voor degenen die al met een laag inkomen moeten werken. Maar dat betekent niet dat je niet meer kunt genieten van koken. Je moet gewoon bewuste keuzes maken in de keuken. Daarom hebben we een aantal tips op een rij gezet om energie te besparen tijdens het koken.

Hier zijn enkele van onze beste energiebesparende tips

Bereid veel voor, kook (voor) veel

Je kunt het beste al je ingrediënten voorbereiden voordat je gaat koken, bijvoorbeeld door alle ingrediënten te snijden en af ​​te meten. Dit bespaart energie omdat je de koelkastdeur niet meerdere keren hoeft te openen tijdens het koken, en de kooktijd op het fornuis of in de oven kan langer zijn omdat je iets moet hakken of schillen.



Wist je ook dat het koken van grotere hoeveelheden tegelijk je de komende dagen tijd en energie bespaart? Dit betekent dat je de maaltijd alleen hoeft op te warmen in plaats van helemaal opnieuw te koken. Dat doen we bijvoorbeeld met sauzen en stamppotten, zodat je in ieder geval proviand kunt treffen voor de komende dagen. Als je niet weet waar je moet beginnen, vind je hier een uitgebreide beginnershandleiding voor het bereiden van maaltijden. Grootschalig koken kan ook een reden zijn om vrienden en familie uit te nodigen en samen te koken. Samen koken en eten is gewoon leuker!

Gebruik restwarmte en bespaar op voorverwarmen

In plaats van het fornuis of de oven pas na het koken uit te zetten, kun je deze wat eerder uitzetten en de restwarmte van het fornuis, de oven, pot of pan gebruiken. Als je b.v. Pasta kookt, kun je het fornuis ongeveer 1-2 minuten eerder uitzetten dan de bedoeling is. Door de restwarmte blijven je noedels garen.

Overigens kun je tijdens het kookproces het fornuis ook wat lager zetten, want het hoeft niet altijd op de hoogste stand. Als we bij het pasta-voorbeeld blijven, dan kun je na het bereiken van het hoogste vuur (d.w.z. als het water kookt) direct naar een lager niveau overschakelen.



Het is niet altijd nodig om de oven voor te verwarmen. Het is echter nuttig voor gebak met een delicaat deeg, zoals koekjesdeeg, soezendeeg of soufflés, maar ook voor vis en vlees. Stoofschotels, taarten, brood en diepvriesproducten (zoals de populaire diepvriespizza) hoeven daarentegen niet te worden voorverwarmd.

Elke pot wordt geleverd met een deksel

De meeste potten en pannen worden altijd geleverd met een deksel. In plaats van het in de kast te laten liggen, zou je het moeten gebruiken! Dit helpt het kookproces te versnellen. Koken met gesloten deksel voorkomt dat de warmte ontsnapt en verbruikt daardoor minder energie. Met een handige glazen deksel kun je je eten in de gaten houden terwijl je het toch bedekt houdt.



Nu we het er toch over hebben, het is het beste om potten en pannen van de juiste maat te gebruiken. Dit betekent niet alleen dat ze op de kookplaat moeten passen, maar ook dat de grootte van het kookgerei overeenkomt met de hoeveelheid te bereiden voedsel. Dus als je gewoon iets kleins maakt, is een kleine pan geschikter dan een grote, omdat het minder tijd kost om het oppervlak te verwarmen. Waar je echter op moet letten: afhankelijk van het type kookplaat kan ook het gebruik van kookpannen die kleiner zijn dan het verwarmingsoppervlak onnodig energie verbruiken. Er komt namelijk overtollige warmte vrij doordat het kookgerei niet de hele kookplaat bedekt.

Gebruik je waterkoker

Met een waterkoker kun je niet alleen thee zetten, maar ook hulp krijgen bij het koken. Als je heet of kokend water nodig hebt, kook het dan voor in de waterkoker. Afhankelijk van het fornuis kan dit zowel energie als tijd besparen in vergelijking met het helemaal opwarmen van de pan op de kookplaat. Voor grotere hoeveelheden water is het echter aan te raden om het in een pan op het fornuis te verwarmen. Bovendien mag er niet meer water worden gebruikt dan de bedoeling is, want hoe meer water, hoe meer tijd en energie is vereist.

Kook slim met keukengadgets

Soms is het beter om een ​​klein keukenapparaat of een zogenaamde keukenhulp te gebruiken dan het fornuis. Als je bijvoorbeeld graag rijst, eieren of toast eet, kan het de moeite waard zijn om te investeren in een rijstkoker, eierkoker of broodrooster. Deze apparaten verbruiken minder energie dan het fornuis en zijn ideaal voor dagelijks koken in een klein huishouden. Ook praktisch: dankzij je helpers hoef je niet meer de hele tijd bij het fornuis te staan ​​om je eten in de gaten te houden.

Het schoonmaken van keukenapparatuur loont de moeite

Regelmatig schoonmaken en goed onderhoud van je keukenapparatuur kan het kookproces helpen versnellen. Als er zich bijvoorbeeld veel kalk in je waterkoker heeft gevormd, moet je deze dringend ontkalken. Want hoe minder kalkaanslag, hoe sneller en efficiënter je waterkoker werkt. Dit geldt niet alleen voor kleine keukenapparatuur, maar ook voor grotere zoals je koelkast en vooral het vriesgedeelte. Zodra zich een ijslaag heeft gevormd, moet deze worden verwijderd.

Draai de kraan dicht

Het besparen van water is iets waar je misschien al op let en het implementeert. Het kan echter zeker geen kwaad om het nog eens te vermelden. Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig water besparen door je groenten in een kom met water te wassen of door de kraan dicht te draaien bij de afwas in plaats van het water te laten lopen.