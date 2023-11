Met deze 8 tips verlaag je werkstress en komt de zakenleider in jou naar boven

Laatst geüpdatet op november 14, 2023 by Redactie

Deze week is het De week van de werkstress en aankomende vrijdag vieren we de Dag van de Ondernemer. Een week om stil te staan bij onze werkgewoontes en carrière. NETGEAR, expert in het helpen van zakenmensen met hun connectiviteit en productiviteit, neemt de gewoontes van ’s werelds meest succesvolle zakenleiders onder de loep en geeft advies. Met deze tips verlaag je je werkstress en krijg je de succesvolle mentaliteit van een CEO.

Met deze tips verlaag je je werkstress

1. De 80/20 regel

Houd iedere dag een to-do list bij op papier. Gebruik hier bij het 80/20 principe (ook wel het ‘spaarprincipe’ genoemd, ontwikkeld door Italiaanse econoom Vilfredo Pareto). Dit houdt in dat 80% van de uitkomsten veroorzaakt wordt door 20% van de oorzaken. Maak een lijst van je dagelijkse taken, bepaal de tijd en energie die ze kosten, en focus je op die belangrijkste 20% aan to-do’s die je 80% aan impact gaan opleveren.

2. Begin je dag om 06.00 uur

Wist je dat veel van ’s werelds meest succesvolle leiders, zoals Jeff Bezos en Barack Obama, rond 06.00 of eerder opstaan? Early risers scharen zich ook wel onder de 5am Club. Hierdoor heb je tijd om in alle rust orde op zaken te stellen, voordat de afleidingen van de dag op je afkomen. Zorg hierbij wel dat je minstens 7 of 8 uur slaap krijgt: onderzoek wijst uit dat je cognitieve hersenfuncties hierdoor beter werken, je productiever wordt, minder stress ervaart en gezonder blijft.

3. Eat that frog

Eet die krokodil aan het begin van je dag. Dit houdt in dat je je belangrijkste taak in het eerste uur van de dag uit de weg ruimt zodat je je de rest van de dag op andere dingen kunt focussen. Belangrijke note: het checken van je e-mails valt hier niet onder, want dat is reactief in plaats van proactief en vereist voor je het weet veel meer tijd dan je had gepland.

4. Iedere 90 minuten een break

Door iedere 90 minuten een break van je werk in te lassen gaat het defaultnetwerk in je brein voor je aan de slag en ruimt de verzamelde informatie op, zodat je weer met een leeg hoofd aan de slag kunt. Met de energie die je dan bespaart, kun je je focus en tempo hooghouden.

5. Vermijd snelle suikers

Een koffie met veel suiker en een donut als tussendoortje zijn misschien lekker en zorgen even voor een energieboost, maar daarna zet de suikerdip in. Zorg dus voor een divers dieet met veel langzame koolhydraten, groenten en fruit zodat je gedurende de dag een stabiel niveau van energie en concentratie behoudt.

6. Beweeg en mediteer

Veel succesvolle zakenmensen sporten dagelijks. Beweging bevordert de bloedtoevoer naar je brein, waardoor je geheugen, focus en probleemoplossende skills een boost krijgen. Las daarbij eens de steeds populairder wordende walking meeting in, zo’n meeting stimuleert een vrijere vorm van denken en bepreken. En maak ruimte voor mindfulness en meditatie. Wist je dat 80% van ’s werelds meest succesvolle CEO’s aan mindfulness doet of mediteert? Dit stimuleert creativiteit, emotionele intelligentie en reflectie.

7. Swap Netflix voor een boek

In plaats van ’s avonds op de bank Netflix aan te zetten om voor de derde keer je favoriete serie te binge-watchen, doe je er goed aan om meer te lezen. Ceo’s lezen veel en Warren Buffet, bekend als ’s werelds beste belegger, zegt dat hij zelfs 80% van zijn tijd besteedt aan lezen. Hierbij is een informatief boek een goede keuze om je kennis te verrijken. Lezen zorgt voor minder stress, en maakt je hersenen sterker, wat de kans op dementie verkleint.

8. Maak je kantoor slim

Met slimme technologie en AI in je werkruimte kun je een enorme voorsprong behalen. Denk hierbij aan een slimme kantoor assistent die je helpt je agenda te organiseren, automatische taken reguleert, je herinnert aan to-do’s, een vergaderzaal boekt of teksten voor je schrijft. En vergeet je internetverbinding niet, want als die wegvalt ben je nergens. De Nighthawk router van NETGEAR garandeert dat al je slimme apparaten snel met elkaar in verbinding staan, je nooit meer last hebt van langzaam internet, en je data bovendien altijd veilig is. Zo blijf je altijd up to speed.