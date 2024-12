Met deze tips krijg jij de meest hardnekkige vlekken van het kerstdiner uit je kleding

Laatst geüpdatet op december 12, 2024 by Redactie

Korte dagen, dikke handschoenen, sjaals en oliebollenkramen.. Dat kan maar één ding betekenen: het einde van het jaar is alweer in zicht. De vele etentjes en gezelligheid rond de feestdagen zijn voor veel mensen een van de hoogtepunten van het jaar. Maar de hardnekkige vlekken die hier vaak mee gepaard gaan, zijn een stuk minder feestelijk. Speciaal voor de feestdagen hebben we zes tips op een rijtje gezet waarmee jij dit jaar vlekkeloos de feestdagen doorkomt.

Lees ook: Hoe “wijn tanden” te voorkomen

1. Rode wijn

Vaak staat er tijdens kerst rood vlees op het menu. Heerlijk met een rood wijntje. Maar als je net iets te enthousiast proost of met het doorgeven van de aardappeltjes je glas omstoot, heb je voor je het weet een rode vlek op je kerstoutfit of tafelkleed. Bij rode wijnvlekken is het belangrijk om snel te handelen. Wacht je te lang, dan trekt de wijn in de stof en wordt het lastig om deze nog te verwijderen. Door de vlek snel uit te spoelen met bruiswater, lost het koolzuur de vlek op. Dep vervolgens de vlek meerdere keren langzaam met een katoenen doek. Ga niet wrijven; daarmee zorg je ervoor dat de wijn zich alleen nog maar dieper in de stof nestelt.

2. Vetvlekken

Met Kerst vinden we het heerlijk om vettige lekkernijen op tafel te zetten. Spetters hiervan vinden gemakkelijk hun weg naar onze kerstoutfits. Gelukkig is de oplossing hiervoor iets dat iedereen in huis heeft, namelijk afwasmiddel. Hierin zitten namelijk actieve stoffen die niet alleen het vet op de vuile vaat, maar ook in kledingstukken afbreekt. Breng een druppel afwasmiddel aan op de vlek, laat dit eventjes inwerken en spoel vervolgens goed uit. Geen vetvlek die hier tegenop kan.

3. Chocolade

Je hebt al behoorlijk wat gangen achter de kiezen, maar die heerlijke chocolade verwennerij bij het dessert is pas écht de kers op de taart. Tenzij hij op je mooie witte blouse belandt.. Ai! Net als bij rode wijn is het bij chocolade zaak om snel te handelen. Keer je blouse binnenstebuiten en hou de vlek onder de koude kraan. Wrijf vervolgens heel voorzichtig wasmiddel op de vlek. Laat dan het kledingstuk weken in koud water, waarbij je ieder kwartier even over de vlek wrijft. Blijf dit doen tot de vlek weg is. Is de vlek niet meer goed zichtbaar? Stop het kledingstuk dan in de wasmachine en was volgens de wasvoorschriften op het label. Je kleding komt weer als nieuw uit de was tevoorschijn!

4. Bessen

Naast chocolade vind je tijdens de feestdagen ook vaak verschillende soorten bessen in het desert. Bosbessen, bramen, aardbeien, frambozen, cranberries. Allemaal even heerlijk, maar ze maken verschrikkelijke vlekken in je kleren. Zit er een bessenvlek, probeer deze er dan zo snel mogelijk uit te krijgen met kokend water. Door het kledingstuk eerst in een badkuip te leggen, voorkom je dat kokend water op je huid terechtkomt. Ga vervolgens zo hoog mogelijk staan en giet een stevig straaltje kokend water op de vlek. Hoe hoger je staat, hoe beter: zo komt de straal hard neer op de vlek waardoor het er makkelijker uit zal gaan.

5. Kaarsvet

Sfeervol kaarslicht kan niet ontbreken bij een mooi gedekte tafel. Die prachtige kaars kan alleen soms in de weg staan bij het doorgeven van de stoofpeertjes. Natuurlijk is het allerbelangrijkste dat de kaars niet omvalt en er niets in de brand vliegt. Staat de kaars nog wel, maar zitten er tal van vlekken van het kaarsvet op het tafelkleed? Geen nood: laat dit eerst rustig opdrogen. Na afloop van het diner en wanneer alles rustig is afgeruimd, leg je het laken in de vriezer. Een nachtje slaap verder, krab je het kaarsvet gemakkelijk van het laken af. Zijn er toch nog wat restjes overgebleven, zijn deze eenvoudig weg te strijken, waarbij je keukenpapier boven en onder de vlek plaatst. Nog steeds vetvlekken te zien? Doe het laken dan in de wasmachine.

Lees ook: Trucs om alle ongewenste vlekken op kleding te verwijderen

6. Een kind kan de was doen

Ben je ten einde raad met de (kerst)vlekken in je kleren? Geen nood, met een slimme wasmachine helpt de techniek je een handje. Zo is er bijvoorbeeld de F4WR9513S2W van LG, waarmee je met behulp van AI wash zelf geen programma hoeft te kiezen; automatische detectie voert namelijk het optimale waspatroon uit op basis van het gewicht en de zachtheid van de stof. Bovendien kan je bij deze slimme wasmachine wasprogramma’s personaliseren voor hardnekkige vlekken, specifieke kledingstukken of zorgen, en zelfs nieuwe programma’s downloaden.