Met deze trucjes proberen Nederlanders Zwarte zaterdag te vermijden

De zomervakantie is begonnen, dus miljoenen Nederlanders gaan weer op pad naar hun vakantiebestemming. Zoals elk jaar betekent dat weer Zwarte Zaterdagen op de snelweg, en dit jaar wordt verwacht dat ze ongekend druk zullen zijn. Geen wonder dus dat veel Nederlanders er alles aan doen om deze slopende files te vermijden. Uit onderzoek van verzekeraar Allianz Direct blijkt dat bijna de helft (41%) van de Nederlanders het liefst ‘s nachts vertrekt om files te vermijden.



Allianz Direct onderzocht hoe Nederlanders omgaan met files en ergernissen onderweg op vakantie. Hieruit blijkt dat Nederlanders veel moeite doen om maar niet in die ellenlange files te hoeven staan die vaak in de eerste weekenden van de zomervakantie ontstaan.

Trucjes om files te vermijden

Zo zegt meer dan de helft (56%) een dag eerder of later te vertrekken om de files te proberen te mijden, en zegt 42 procent om deze reden het liefst ’s nachts te vertrekken. Ook blijkt een derde (32%) überhaupt niet met de auto op vakantie te gaan en in plaats daarvan het vliegtuig of openbaar vervoer te pakken om vakantiefiles te mijden. Een vijfde (19%) geeft daarnaast aan dat zij een auto huren in het land van bestemming, in plaats van vanuit Nederland te rijden. Ten slotte heeft ook 14% hun kind wel eens ziekgemeld op school, om een dag eerder weg te kunnen en zo de files te kunnen vermijden.

Grootste ergernissen onderweg

Dat Nederlanders alles proberen om de files op vakantie te vermijden is begrijpelijk. Zo staan files verreweg op nummer 1 als het gaat om grootste ergernissen tijdens de autovakantie bij Nederlanders. Meer dan de helft (55%) geeft aan zich hier het meest aan te storen onderweg. Uit het onderzoek van Allianz Direct blijkt dat de top 10 grootste ergernissen tijdens de autovakantie bestaat uit:

Files onderweg

Automobilisten die op de linkerbaan blijven hangen

Onduidelijke routes in het buitenland

Onduidelijke verkeersregels in het buitenland

Wanneer ze iets vergeten zijn om mee te nemen

Ruziënde kinderen op de achterbank

Als zijzelf of de bijrijder nodig naar het toilet moeten

Als de bestuurder van de auto te langzaam rijdt

Als de bestuurder van de auto te hard rijdt

Slechte muzieksmaak van de bijrijder(s)