Met deze woontrends stoom je je interieur klaar voor de toekomst

Wat zijn de nieuwe woontrends voor 2023 en hoe pas je die toe in huis? Monique van der Reijden, trend forecaster en stylist, onderzocht samen met dakexpert Creaton Terreal Benelux welke richting we op gaan als het gaat om de beleving van het interieur. Eén ding is zeker: we mogen creatiever zijn met kleuren, vormen en materialen zolang de balans en de sfeer in huis maar persoonlijk is.



Voor het optimale gevoel van well-being is de plek waar je woont essentieel. Het interieur en de sfeer in en om het huis zijn van invloed op hoe ‘in balans’ we zijn. Opvallende eyeopener na de pandemie is dat ‘lekker binnen zitten’ pas fijn is als je ook naar buiten kan en mag. Een rustgevende sfeer werkt in huis als er ook een dynamische plek is om social samen te zijn en veel lol te maken. Hierdoor ontstaat er in de toekomst meer contrast in het interieur; van monochrome en verstilde sferen tot kleurrijke en interactieve interieurs en dat allemaal in één huis. Strak, monochroom en modern wonen kan niet meer zonder een op de natuur geïnspireerde, organische en kleurrijke twist in huis. ​

​

​Creaton Terreal Benelux gaat in gesprek met Monique van der Reijden, trend forecaster en stylist op het gebied van design en interieur.

Foto’s: Outdoor collectie met de Plumon tafel van Kettal.com

TREND 1: GLANS EN GLAZUUR

We houden van natuurlijke materialen en kleuren in huis die garant staan voor een rustgevende basis. Voor 2023 willen we echter wat meer leven in de brouwerij en dat betekent een nieuw trendsignalement: glans! Je geeft hiermee de sfeer meer dynamiek, energie én een tikje nieuwe glamour. Het contrast tussen matte optieken en glanzende effecten voelt nieuw en fris aan. Door de trendkleuren van nu zoals terracotta, donkerbruin en blauw in (hoog)glans toe te passen, krijg je een dubbele ‘trend’ injectie in je interieur. Inhakend op deze retro-chique trend is er de toepassing van geglazuurd keramiek in hoogglans voor binnen en voor buiten. Denk aan geglazuurde tegels voor binnen en glanzende keramieken dakpannen voor buiten als maakmakers.



Monique’s stijltip: “Hoe meer matte optieken je hebt in huis (tegenwoordig heeft iedereen alles mat) hoe groter het effect is van een nieuw, glanzend element in het interieur. Een hoogglans gespoten dressoir kast, een glanzende retrolamp, een in hoogglans geglazuurde keramieken vaas of servies of een metallic behang. Let maar op, glans wordt het helemaal de komende jaren. De sfeer is meer in balans en werkt dus onbewust door voor meer energie en vrolijkheid!”

Foto’s: gallottiradice.it, kvanum.dk, Retailshop Renaissance van atelierdialect.be

TREND 2: SILVER METALLICS & REFLECTIONS

Na jarenlang het interieur opgewarmd te hebben met aarde tinten en warmkleurige metallics zoals brons, koper, goudkleurig messing is het tijd voor een frisse tegenhanger. Maak plaats voor het ‘nieuwe’ rvs, aluminium, zilver en nikkel. Dit in allerlei afwerkingen van spiegelend, hoogglans en gepolijst tot geborsteld, verweerd en door de zon en het water aangetaste optieken en metalen. Deze nieuwe zilveren metallic look & feel doorbreekt als het ware de 100% natuurlijke woonsfeer en maakt de ruimte fris en een tikje futuristisch-architectonisch. Ook buiten zijn rvs en aluminium de trend en maken een spannende mix met alle natuurlijke kleuren en materialen die in het interieur de toon zetten.



Monique’s stijltip: “Niet schrikken van dit trendsignalement want we behouden nog steeds de natuur in huis. Dat is altijd het basisprincipe voor de inrichting. Het combineren van materialen is daarbij van nu; dus hout, steen, glas en beton in de mix. Maar we zoeken een nieuwe balans en door het toevoegen van zilverkleurige accenten en reflecterende optieken zoals spiegelende wanden, rvs en aluminium meubelen en accessoires, ontstaat het gewenste contrast. Maar ook ruimtelijkheid en een ‘verkoelende’ tegenstroming van alle verzadigde, warme kleuren en natuurlijke materialen. De sfeer die ontstaat, voelt fris en ruimtelijk aan en showt de modern-landelijke, natuurlijke woonstijl op een nieuwe manier.”

Foto’s: falper.it, edra.com

TREND 3: GOLVEND

Het interieur is onder invloed van onze architectuur voorzien van veel rechte lijnen en strakke vormen. Als tegenhanger (weer voor die balans) en geïnspireerd op de natuur, zijn organische vormen, grillige structuren en golvende lijnen de nieuwste trend in interieur en architectuur. De tactiliteit van de beroemde ‘ribbelstructuren’, die ook hip waren in de jaren zeventig, vertaalt zich nu in een meer natuurlijke, golvende beweging. Dit zien we niet alleen terug in design maar ook in wand-, vloer- en plafond-afwerkingen. De funky variant op de organische golvende vormentaal is de schulp rand die in accessoires een ware hype aan het worden is. In het exterieur komt deze trend tot leven in de vorm van afgeronde raamstijlen, deuren en gegolfde keramische of betonnen dakpannen.



Monique’s stijltip: “Een golvende vorm in huis voelt vloeiend en helend aan en heeft een soort ‘infinity’ effect op de sfeer. De schulprand variant is vrolijk en past goed in de ‘funky folklore’ trend die zeer actueel is; romantisch, nostalgisch en hip.”

Foto’s: batiik.fr, egecarpets.com

TREND 4: GROEN IS VOOR ALTIJD

We willen het interieur in alle opzichten ‘vergroenen’. Groen staat symbolisch voor duurzaam en werkt (bewezen) rustgevend in het interieur. Groen zijn ook kamerplanten die het ​ binnenklimaat verbeteren. Groen is de lente en dat ‘opnieuw beginnen’ gevoel is wat we in huis nabootsen. Het totale kleurenpalet van groen is ‘trending’ in design én in de mode.



Monique’s stijltip: “Kies niet één kleur groen maar ga altijd voor duo-tone of toon-op-toon, want het is de mix van groentinten toegepast in verschillende materialen dat de trend zet. Als referenties voor aankomend jaar zijn legergroen, jagersgroen, gifslanggroen, avocadogroen en het groen van traditionele Engelse raceauto’s actueel.”

Foto’s: flou.it, talsee.ch

Wie is Monique van der Reijden?

Monique van der Reijden is journalist, spreker en stylist op het gebied van design en interieur. Ze maakt redactionele trendproducties voor o.a. ELLE Decoration, Feeling Wonen-Gaël Maison, Eigen Huis & Interieur en is trend forecaster van de Telegraaf. Ze ontwerpt avant-garde interieurs en als artdirector is ze verantwoordelijk voor vele creatieve en communicatieve concepten en nieuwe designcollecties. Ze heeft een voorliefde voor het verzamelen van iconic-radical design van merken als Gufram, Desede, La Chance, Moustache, Saba Italia, Baxter en Tacchini. Ze is een ware textiel ‘lover’ met cc-tapis, Metaphores, Pierre Frey, Dedar en Elitis als smaakmakers in haar werk. Last but not least is ze ambassadeur van het nieuwe designtalent in de wereld. In elke trendproductie zijn er meerdere ‘nieuwkomers’ die door haar redactionele trendproducties worden gelanceerd in de internationale media.

Monique van der Reijden

Interieurtrends om mee naar buiten te nemen…

Klaar om je huis grenzeloos mooi te maken? Met bovenstaande trends kan je ook aan je exterieur een huiselijke touch geven. Want ook buiten doen materialen als keramiek en beton het goed. Een architecturaal dak kan de overgang tussen binnen en buiten vervagen en verzachten. En keramische en betonnen dakpannen zijn een échte eyecatcher op je dak, vooral als je ze combineert met een matching of contrasterende gevelkleur.

CREATON TERREAL kleidakpannen

Header Foto: tamaramagel.com, ph.