Met deze zes tips blijft een boeket bloemen bijzonder lang vers

Het geven van een betoverend boeket bloemen voor Moederdag heeft een lange traditie. Het is duidelijk dat het zo mooi en duurzaam mogelijk moet zijn. Maar hoe blijven snijbloemen vers? We ontrafelen de zes meest bekende mythes over snijbloemen en geven tips voor het kiezen van de juiste bloemen.

Mythe 1: Een boeket bloemen wordt meestal geleverd met een klein zakje “bloemenvoeding” dat in het water in de vaas moet worden gestrooid. Doet dat iets?

Zeker ja. Bloemen houden van de juiste voedingsstoffen. Bloemenvoeding bevordert een goede groei, heeft een antibacteriële werking en zorgt ervoor dat de bloemen het water bijzonder goed kunnen opnemen.

Mythe 2: Moet het bloemenwater echt elke dag ververst worden?

Het water hoeft niet elke dag te worden ververst. Houd je bloemen en het water in de gaten. Zorg voor vers water als het water van kleur verandert of als er bladeren in het water zitten die eraf kunnen zijn gevallen. Houd er rekening mee dat het uiteinde van de steel altijd in het water moet zijn. Over het algemeen is het echter voldoende als je het water om de 3-4 dagen ververst.

Mythe 3: Er veel regio’s met zeer kalkhoudend water. Welke rol speelt een schone en kalkvrije vaas in de houdbaarheid van de bloemen?

Een schone en kalkvrije vaas is het beste, bloemen houden niet van kalk en bacteriën zijn de grootste vijanden van bloemen. Vuile vazen ​​kunnen het leven van bloemen halveren. Voordat bloemen in de vaas gaan, moet de vaas grondig worden schoongemaakt. Vuil zorgt ervoor dat de bloemen sneller verwelken en de witte aanslag ziet er niet erg aantrekkelijk uit. Zorg ervoor dat je een product gebruikt die kalkaanslag verwijderd.

Mythe 4: Maakt het uit of de bloemen in warm of koud water staan?

Lauw of warm water kan bloemen helpen sneller water op te nemen. Vooral in de zomer raden we aan om dorstige bloemen in lauw water te zetten. Koud water is ook prima.

Mythe 5: Houden snijbloemen van zonnig?

Zonlicht en warmte versnellen het verwelkingsproces. Zet de bloemen het beste in de schaduw en niet boven of naast radiatoren.

Mythe 6: Is veel water in de vaas altijd goed?

Bloemen hebben voldoende water nodig. Voor een vaas van normaal formaat met de overeenkomstige hoeveelheid bloemenvoeding adviseren wij een waterstand van ongeveer 10 cm. Het water mag echter niet verder komen dan het blad.

Tips voor het kiezen van de juiste bloemen

In principe kunnen bijna alle soorten als gebonden boeket voor Moederdag gegeven worden. Men moet echter rode rozen vermijden, omdat ze voor liefde staan. Gele rozen tonen waardering, dankbaarheid en vreugde en zijn bijzonder geschikt voor Moederdag. Oranje lelies symboliseren schoonheid, respect en liefde, en anjers en scabiosa symboliseren liefde en fascinatie. Leeuwebekken zijn hier ook goed omdat ze gratie en kracht belichamen. Maar het mooiste is om mama’s favoriete bloemen cadeau te doen, want uiteindelijk gaat het om bedanken en mensen blij maken.