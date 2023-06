Het ei wordt wel eens omschreven als “het beste voedsel ter wereld” en dat is niet zo vreemd. Het ei is een unieke grondstof die vrijwel alle voedingsstoffen bevat die je lichaam nodig heeft. Eieren zijn ook betaalbaar – je krijgt veel eten en voeding voor het geld. Naast dat eieren betaalbaar zijn, is het een product waarmee je gemakkelijk kan variëren – eieren zijn geschikt voor alle maaltijden van de dag. Niet zo gek dat eieren een van de voedingsmiddelen zijn die de meeste mensen altijd in huis hebben.

Eieren zijn geschikt voor alle gelegenheden. Het is een aanvulling en versterking van een ontbijt of lunch en is een geweldig ingrediënt in de snack of in de avondsnack na de training.

Eieren zijn een lang houdbaar levensmiddel, dat je altijd in huis kunt hebben. Zeer goed als “reservevoedsel” wanneer het “leeg” in de koelkast is en als eenvoudig gezond fastfood. Daarnaast een goede bron van eiwitten voor mensen die moeite hebben om voldoende eiwitten binnen te krijgen zoals kwetsbare senioren en tieners die denken dat ze dure speciale producten nodig hebben om voldoende binnen te krijgen. Met eieren in de koelkast maak je van restjes een feestje!

Omelet – het perfecte restgerecht

Breek een paar eieren en roer er een paar eetlepels melk, room of water door. Bak wat uien, champignons, wat stukjes worst of waarom niet de taco-restjes van gisteren in een beetje olie of boter. Giet het omeletbeslag erover en bak een paar minuten op middelhoog vuur.

Gebakken ei – ook een restjes feest

Een gebakken ei, zoals een , is een perfect restgerecht. Heb je nog aardappelen over van gisteren? Misschien een stukje vlees van de barbecue avond? Snijd wat gekookte aardappelen in blokjes of snijd ze in plakjes. Bak ze samen met een beetje gesnipperde ui in boter of olie. Snijd kleinere stukjes van wat je in de koelkast vindt; bijvoorbeeld vlees, worstjes, ham – courgette, paprika of andere groenten als je het vegetarisch wilt. Top met gebakken ei of een rauwe eidooier.

De eiersandwich – snel en smakelijk!

Soms is het simpele het beste. Een sneetje brood, wat boter, een gebakken eitje – en eventueel een paar plakjes ham voor wie dat wil – veel meer dan dat hoef je niet om snel en goed te ontbijten, lunchen of snacken.

Eierhelften met topping

Kook je eieren tot een willekeurig kookpunt. Spoel ze af onder koud water, pel ze en verdeel ze in twee. Werk af met een scheutje mayonaise of crème fraichche, een beetje fijngehakte ham, tomaat, peper, tonijn – of wat je maar in huis hebt.

Pannenkoeken – makkelijk op een bord

Klop 1,5 dl melk met 1 dl bloem door elkaar, voeg 2 eieren en een snufje zout toe, klop nog even door. Bak dunne pannenkoeken in een koekenpan of pannenkoekenpan. Top met iets zoets of hartigs. Werkt net zo goed voor ontbijt of lunch als voor tussendoortje of avondeten.