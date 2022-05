Met het juiste kleurenpalet, laat je je huis stralen

Meer kleur in huis, misschien wel een grote wens die nog niet in vervulling is gegaan. Want, hoe combineer je juiste kleuren en hoe zorg je ervoor dat het allemaal toch oogt als een geheel? Welke kleuren gaan samen met elkaar en met de rest van je interieur? Je zou er bijna een studie voor gaan volgen, want zo simpel is het nog niet. Wil je meer kleur in huis uitnodigen zodat het weer gaat stralen? Kies dan voor het juiste kleurenpalet.

Neutrale kleuren voor een rustgevend effect

Als je voor neutrale kleuren wil gaan in je interieur, dan is het belangrijk dat je naast de kleur, ook met verschillende materialen aan de slag gaat. Omdat neutrale tinten vaak heel dicht bij elkaar liggen kan het snel vlak ogen en dat voorkom je door met verschillende materialen te werken zodat het de ruimte breekt. Kies daarom je meubels en accessoires uit in neutrale tinten van materiaal zoals rotan, linnen of bamboe.

De 60 – 30 – 10 regel

Door de 60 – 30 – 10 regel te hanteren zorg je ervoor dat je met verschillende kleuren, toch een geheel maakt van je interieur. Hoe werkt het?

Je kiest een kleur als basis uit, dat wordt de hoofdkleur. Dit kan bijvoorbeeld een witte muur zijn in combinatie met een houten vloer of de gordijnen. Deze kleuren laat je voor 60% terugkomen in de kamer.

Vervolgens kies je een kleur die je voor 30% laat terugkomen, dit is de secundaire kleur. Denk hierbij aan meubels of vloerkleden. Deze 30% zal de sfeer van de ruimte grotendeels bepalen. En dan de laatste 10%, de finishing touch! Deze accentkleur laat je terugkomen in accessoires. Kussentjes op de bank, kandelaren of een leuke planten pot.

Ga voor een goede basiskleur

Het kiezen van een goede basiskleur is misschien moeilijker dan dat het lijkt. Je zou denken dat gaan voor wit een makkelijke keuze is, maar zelfs in de kleur wit heb je ontzettend veel verschillende tinten. Neem dus echt de tijd om de basiskleur te bepalen. Bij Sikkens kun je makkelijk de verschillende kleuren met elkaar vergelijken. Maak een selectie van je favorieten kleuren en kijk dan in het huis bij goed daglicht welke kleur het beste past in jouw interieur. Als je de keuze hebt gemaakt kun je de verf laten mengen en dan kan het zo de muur op.

Durf met kleuren te spelen

Durven is waarschijnlijk het belangrijkste aspect als je jouw huis wil laten stralen! Ga bijvoorbeeld voor kleuren die lijnrecht tegenover elkaar staan op de kleurencirkel voor de juiste sfeer en uitstraling. Het hoeft geen bonte bedoening te worden natuurlijk. Maar stel je zou graag eetkamerstoelen in verschillende kleuren willen, dan kun je de balans terugbrengen door alle stoelen in hetzelfde materiaal te nemen. En ook een mooie felgekleurde fauteuil gaat perfect samen in een mooi kleurenpalet met minder felle tinten. Als je de 60 – 30- 10 regel aanhoudt en speelt met de materialen, dan kan er weinig misgaan!