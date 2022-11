Metallica met M72 World Tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op november 28, 2022 by Redactie

Metallica kondigt vandaag al hun shows aan voor 2023 en 2024. Tijdens de M72 wereldtournee geeft de band in alle steden twee optredens; een no repeat weekend, met op elke avond verschillende setlists en support acts. Op donderdag 27 en zaterdag 29 april speelt Metallica in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De kaartverkoop van tweedagenkaarten start vrijdag 2 december om 9.00 uur.

De M72 tour brengt een gedurfd in-the-round podiumontwerp met de befaamde Metallica Snake Pit bij het centrale podium. Ook is er een I Disappear full-tour pass en worden voor fans onder de 16 tickets met korting geïntroduceerd. De tournee wordt wereldwijd gepresenteerd door Liquid Death, in Noord-Amerika mede door Blackened American Whiskey, en gepromoot door Live Nation.



Tweedagenkaarten zijn te koop vanaf vrijdag 2 december. Het is dan ook mogelijk om het nieuwe album ‘72 Seasons’ vooruit te bestellen op vinyl of cd. Dagkaarten zijn vanaf 20 januari verkrijgbaar. Meer informatie, waaronder over voorverkoop voor fanclubs, uitgebreide pakketten, is te vinden op metallica.com/m72-info.



Van elk verkocht ticket gaat een deel van de opbrengst naar de bands All Within My Hands stichting. Deze werd in 2017 opgericht en zet zich in om mensen en gemeenschappen te helpen die de band hebben ondersteund. De stichting haalde tot nu toe bijna 13 miljoen dollar op en keerde al 5,9 miljoen dollar uit aan loopbaanondersteuning en technische onderwijsprogramma’s in de VS, meer dan 2,5 miljoen dollar aan voedselprogramma’s en meer dan 3,2 miljoen dollar aan hulp bij rampen wereldwijd.

METALLICA M72 WORLD TOUR

Donderdag 27 april, special guests: Architects en Mammoth WVH

Zaterdag 29 april, special guests: Five Finger Death Punch en Ice Nine Kills

Johan Cruijff ArenA – Amsterdam



Aanvang: 20:00 uur | Entree tweedagenkaarten: vanaf €156,80 (incl. servicekosten)



Citi is de officiële credit card van de M72 Tour. Citi-kaarthouders hebben via het Citi Entertainment-programma van woensdag 30 november om 14:00 uur lokale tijd tot donderdag 1 december om 22:00 uur lokale tijd toegang tot voorverkooptickets in de VS. Ga voor volledige voorverkoopgegevens naar citientertainment.com.



De tweedagenkaartverkoop voor het concert start vrijdag 2 december om 9.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).