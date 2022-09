Michael Bublé naar Nederland met Higher Tour

Michael Bublé keert op woensdag 22 maart terug naar Ziggo Dome voor een concert dat in het teken staat van de Higher Tour 2023, gelijknamig aan het album ‘Higher’ dat in maart werd uitgebracht. De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 23 september om 10:00 uur via Ticketmaster.

De met meerdere Grammy’s en Juno Awards bekroonde zanger begon zijn carrière bijna twee decennia geleden toen hij een platencontract tekende bij Reprise Records. Met de release van het nieuwste studioalbum ‘Higher’ vervolgt hij deze reis met nog meer passie.



Al sinds het begin van zijn muzikale succesverhaal is Michael Bublé vastberaden om zijn publiek avond na avond een speciale ervaring te bieden, een avond om nooit te vergeten. Dat hij hierin meer dan geslaagd is staat als een paal boven water: de Canadees heeft inmiddels tal van uitverkochte arena’s en stadions over de hele wereld betoverd met onder andere zijn prachtige liefdesliedjes. Michael Bublé is een wereldwijd fenomeen en blijft zijn unieke vocale kracht in combinatie met liefde voor het vak gebruiken, zoals fans dit kunnen horen op het nieuwe album en tijdens de aankomende tour.



MICHAEL BUBLÉ – HIGHER TOUR 2023

Woensdag 22 maart 2023 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €100,80,- (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 23 september om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).