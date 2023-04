Michella en Louisa krijgen eigen serie bij Videoland

Laatst geüpdatet op april 13, 2023 by Redactie

Michella Kox en Louisa Janssen, o.a. bekend van ‘Echte Meisjes In de Jungle‘, gaan na het enorme succes van dit programma samen verder in een nieuw Videoland programma: ‘Michella en Louisa Werken Mee’.



In het nieuwe programma, waar binnenkort de opnames van beginnen, gaan de realitysterren aan de slag gaan in de meest uiteenlopende beroepen waarbij het vinden van geschikt personeel een grote uitdaging is.



Het programma wordt geproduceerd door Warner Bros. International Television Production Nederland en is exclusief te zien bij Videoland. Videoland is ‘home of reality’ met de meeste bekende en geliefde reality-tv programma’s van Nederland met o.a. De Bachelorette, Temptation Island: Love or Leave, Real Housewives of Amsterdam, Love Island en Echte Gooische Moeders.