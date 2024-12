10 manieren om in 2025 minder energie te verbruiken

Laatst geüpdatet op december 10, 2024 by Redactie

Wil je een positieve bijdrage leveren aan het milieu en tegelijkertijd je energierekening verlagen? Met deze 10 praktische tips kun je in 2025 aanzienlijk minder energie verbruiken.

Waterbesparing:

1. Douche korter: Vijf minuten douchen is al voldoende voor een fris gevoel. Door de douchekop te vervangen door een waterbesparende variant, kun je nog meer water besparen.

2. Water besparen tijdens het tandenpoetsen: Draai de kraan dicht terwijl je je tanden poetst. Gebruik een beker om je mond te spoelen.

3. Regenton: Vang regenwater op in een regenton en gebruik dit om planten water te geven of de toilet door te spoelen.

4. Lekkages verhelpen: Een druppelende kraan of een lekkende toilet kan veel waterverspilling veroorzaken. Laat deze daarom snel repareren.

5. Vaatwasser efficiënt gebruiken: Zet de vaatwasser pas aan als hij helemaal vol is. Kies voor een zuinig programma en laat de vaat luchtdroog worden.

Stroombesparing:

6. Stand-by modus uitschakelen: Veel apparaten verbruiken nog steeds stroom in de stand-by modus. Haal de stekker eruit of gebruik een powerstrip om meerdere apparaten in één keer uit te schakelen.

7. LED-verlichting: Vervang oude gloeilampen en halogeenlampen door energiezuinige LED-lampen. Kun je vandaag nog online bestellen!

8. Koelkast op de juiste temperatuur: Stel de koelkast in op 5 graden Celsius en de vriezer op -18 graden Celsius. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is rondom de koelkast voor goede ventilatie.

9. Wasdroger beperk gebruiken: Hang je wasgoed zoveel mogelijk buiten te drogen. Als je toch de wasdroger gebruikt, kies dan voor een zuinig programma en maak de filter regelmatig schoon.

10. Slimme thermostaat: Een slimme thermostaat kan je helpen om je verwarming efficiënter te regelen. Je kunt bijvoorbeeld de temperatuur automatisch laten verlagen als je van huis bent.

Gasbesparing:

• Verwarming lager zetten: Zet de thermostaat een graadje lager en draag een extra trui.

• Radiatoren ontluchten: Door radiatoren te ontluchten, verwarm je je huis efficiënter.

• Tochtstrips: Plaats tochtstrips onder deuren en ramen om warmteverlies te voorkomen.

• Gordijnen dicht: Houd overdag de gordijnen open om gratis warmte van de zon binnen te laten en ’s avonds de gordijnen dicht om de warmte binnen te houden.

Extra tips:

• Bewustwording: Houd bij hoeveel energie je verbruikt met een slimme meter of een energiemonitor. Zo krijg je inzicht in je verbruik en kun je gerichter besparen.

• Apparaten vergelijken: Als je nieuwe apparaten koopt, vergelijk dan de energielabels. Kies voor apparaten met een A+++ label.

• Duurzame energie: Overweeg om over te stappen op een duurzame energieleverancier.

Door deze tips toe te passen, kun je niet alleen je energierekening verlagen, maar ook een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Bovendien is het goed om te weten dat klein veranderingen in je dagelijks leven al een groot verschil kunnen maken.