Minder sociale media maakt je gelukkiger en efficiënter op je werk

Als je je overwerkt en gestrest voelt, ben je minder betrokken bij je werk en presteer je minder goed. Veel bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en geven daarom geld uit aan professionals die voor de geestelijke gezondheid van hun werknemers zorgen. En toch is er een veel eenvoudigere en kosteneffectievere manier om de tevredenheid en efficiëntie te vergroten: in een onderzoek van een week verbeterde slechts 30 minuten minder gebruik van sociale media per dag de geestelijke gezondheid, de werktevredenheid en de betrokkenheid van de deelnemers. Universitair hoofddocent Julia Brailovskaia en haar team van het Mental Health Research and Treatment Center aan de Ruhr Universiteit Bochum, Duitsland, en het Duitse Centrum voor Geestelijke Gezondheid publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Behavior & Information Technology.

Positieve emoties die in het echte leven ontbreken

Sociale media zijn een integraal onderdeel geworden van het leven van veel mensen, niet alleen van de jongere generatie. Een aantal onderzoeken hebben de effecten van intensief gebruik van sociale media onderzocht: sommige hebben aangetoond dat het omgaan met sociale media een stemmingsverbeteraar is, andere dat het een negatieve invloed heeft op de geestelijke gezondheid en ervoor zorgt dat gebruikers bang zijn iets belangrijks te missen dat in hun leven gebeurt wanneer ze niet online zijn – een fenomeen dat FoMO wordt genoemd (acroniem van Fear of Missing Out).



“We vermoeden dat mensen sociale netwerken vaak gebruiken om positieve emoties op te wekken die ze in hun dagelijkse werk missen, vooral als ze zich overwerkt voelen”, legt Julia Brailovskaia uit. “Daarnaast bieden sommige platforms zoals LinkedIn ook de mogelijkheid om op zoek te gaan naar nieuwe banen als je niet tevreden bent met je huidige rol.” Op de korte termijn kan het ontsnappen uit de realiteit naar de wereld van sociale netwerken inderdaad je humeur verbeteren; maar op de lange termijn kan het leiden tot verslavend gedrag dat het tegenovergestelde effect heeft.

Effecten zichtbaar na een week

Het team lanceerde een experiment om deze correlaties te onderzoeken. In totaal namen 166 mensen deel, die allemaal parttime of fulltime werkten in verschillende sectoren en minimaal 35 minuten per dag besteedden aan niet-werkgerelateerd gebruik van sociale media. Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan een van de twee groepen. Eén groep veranderde hun gewoonten op sociale media niet. De andere groep verminderde de tijd die ze op sociale netwerken doorbrachten zeven dagen lang met 30 minuten per dag. De deelnemers vulden online verschillende vragenlijsten in vóór de start van het experiment, de dag erna en een week later, waarbij ze informatie verstrekten over hun werkdruk, werktevredenheid, betrokkenheid, geestelijke gezondheid, stressniveaus, FoMO en gedrag dat wijst op verslavend gebruik van sociale media.



“Zelfs na deze korte periode ontdekten we dat de groep die 30 minuten minder per dag op sociale media zat, hun werktevredenheid en geestelijke gezondheid aanzienlijk verbeterde”, zegt Julia Brailovskaia. “De deelnemers in deze groep voelden zich minder overwerkt en waren meer betrokken bij hun werk dan de controlegroep.” Hun gevoel voor FoMO nam eveneens af. De effecten hielden ten minste een week na het einde van het experiment aan en namen gedurende deze periode in sommige gevallen zelfs toe. De deelnemers die hun dagelijks gebruik van sociale media hadden verminderd, bleven dit zelfs na een week vrijwillig doen.

Meer tijd om goed werk te leveren en voor collega’s

De onderzoekers gaan ervan uit dat de deelnemers door het terugdringen van hun social mediagebruik meer tijd hadden om hun werk te doen, waardoor ze zich minder overwerkt voelden en ook minder last hadden van verdeelde aandacht. “Onze hersenen kunnen niet goed omgaan met constante afleiding van een taak”, legt Julia Brailovskaia uit. “Mensen die regelmatig stoppen met waar ze mee bezig zijn om hun social media-feed bij te houden, vinden het moeilijker om zich op hun werk te concentreren en behalen slechtere resultaten.” Bovendien kan de tijd die aan sociale media wordt besteed ervoor zorgen dat mensen in het echte leven niet met hun collega’s kunnen communiceren, wat tot vervreemding kan leiden. Het verminderen van de tijd die aan sociale media wordt besteed, zou dit effect kunnen verminderen.

De resultaten van het onderzoek komen overeen met eerder onderzoek van de groep, waaruit bleek dat het verminderen van de dagelijkse consumptie met slechts 20 tot 30 minuten de depressieve symptomen verminderde en de geestelijke gezondheid verbeterde. “Het verminderen van de hoeveelheid tijd die elke dag aan sociale media wordt besteed, zou een nuttige aanvulling kunnen zijn op trainingen op het gebied van bedrijfscoaching, programma’s voor geestelijke gezondheidszorg en psychotherapeutische interventies”, besluit Julia Brailovskaia.